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Индексация пенсий работающим пенсионерам 2021, последние новости на сегодня из Госдумы, 11.06.2021

11-06-2021, 07:27

Индексация пенсий работающим пенсионерам 2021, последние новости на сегодня из Госдумы, 11.06.2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам, которую не проводят в данный момент, может быть возобновлена. Об этом сообщил заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Вернут ли работающим пенсионерам индексацию пенсий

В этом контексте нужно вспомнить о том, что в свое время ФНПР попросила президента России Владимира Путина вмешаться в процесс решения вопроса возобновления ежегодного увеличения выплат по старости этой категории граждан.

«Я полагаю, что правительство, его социальный блок, подготовило различные предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе исходя из параметров доходности (заработка граждан)», - поведал Рязанский.




При этом он отметил, что при ограниченных возможностях бюджета власти вынуждены выбирать наиболее приоритетные задачи для решения. Так, например, больше поддержки предоставляется семьям с детьми.

«С появлением других возможностей бюджета индексация пенсий работающих пенсионеров должна состояться», - уточнил сенатор.

Кроме того, он добавил, что соответствующий законопроект на рассмотрение в Государственную думу может внести и правительство страны, и парламентарии.

В Конституции России прописано, что индексация пенсий регулярная. Там не написано, каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров - там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть, полагают эксперты.

Пока точного ответа, вернут ли положенные индексированные выплаты пенсионерам, нету. Для властей данный вопрос сложен - имидж портить не хочется, но и платить особо не чем. Но часть депутатов однозначно настаивает - возвращать долг пенсионерам придется. Есть и варианты решения проблемы.

Путь возвращения законной индексации пенсий работающим пенсионерам предложили депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Как рассказал первый замглавы фракции в парламенте Андрей Исаев, инициатива содержит два варианта восстановления индексации для работающих пенсионеров: единовременное и поэтапное. Какой из них выберут власти, пока неизвестно.

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