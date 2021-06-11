Новости Турции для туристов на сегодня, 11 июня 2021, когда будут открыты границы для россиян

Претензии о не возврате средств за туристическую путевку в Турцию поступают все чаще и чаще – по данным некоторых источников количество претензий за последние две недели выросло на 15 процентов.Турфирмы отказывают клиентам в возврате, опираясь на то, что они тоже понесли большие убытки и предлагают лишь частичную компенсацию или же перенос даты поездки на более поздние сроки. Клиенты соглашаются и на это, боясь безвозвратно потерять деньги в принципе.Юристы рекомендуют за возвратом средств обращаться в туристическую фирму непосредственно с претензией. Составить ее нужно на основании ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ. В документах прописано, что путешественник имеет право отказаться от поездки, если он возместит фирме её непосредственные расходы.В свою очередь туроператор должен доказать свои расходы квитанциями, чеками, договорами и другими официальными документами. Если таких доказательств у представителей не имеется, то и возмещение расходов клиенту должно быть 100%.Ответ компания может дать в течение 10 дней, и в большинстве случаев, на официальную претензию клиента им ответить нечего и происходит полная компенсация. До суда доводить дело им невыгодно, так как в этом случае на представителей накладывается еще и штраф в размере ? стоимости тура. Санкции накладываются в том случае, если дело дошло до суда, что говорит о том, что турфирма отказалась добровольно вернуть средства.Стоит отметить, что клиенту не следует ожидать компенсации, если турфирме удалось доказать, что она понесла убытки в конкретном случае. Например, гостиницы могут не вернуть деньги за номер, или авиалинии за билет, который уже был оплачен фирмой. При предоставлении документов об этом путешественнику деньги уже тоже не вернут.Ранее средства были бы возвращены без претензии и по первому требованию клиента, что и происходило во время до пандемии. Сейчас агентства по туризму находятся в трудном финансовом положении, несут огромные убытки, поэтому каждый сражается за копейку. Но в случае официального обращения вернуть деньги вполне реально.Прекращение авиаперевозок между Россией и Турцией лишает большое количество российских туристов возможности отдыхать на море, заявил в письме вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Владимир Канторович. Об этом сообщила пресс-служба АТОР.«Практически полное сокращение перевозок в Турецкую Республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами», - цитируют в пресс-службе письмо.По данным АТОР, закрытие Турции для граждан РФ лишает поездки к морю 1,3 млн человек. В ассоциации отметили, что из России возможно для туристических целей выбраться в 21 страну, из которых только 11 пользуются относительной популярностью у туристов.«При этом ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч (более 1 млн) человек будут лишены доступного морского отдыха уже второй год», - говорится в письме Канторовича.В АТОР призывают рассмотреть возможность посещения российскими туристами Турции, Кипра, Греции, Египта, Болгарии, Хорватии, Черногории и Туниса, если это позволяет эпидемиологическая ситуация в тех странах.