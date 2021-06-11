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Въезд в Украины из России в июне 2021, на чем можно, когда откроют границы, последние новости сегодня, 11.06.2021

11-06-2021, 07:27

Въезд в Украины из России в июне 2021, на чем можно, когда откроют границы, последние новости сегодня, 11.06.2021
Прямые рейсы между двумя Россией и Украиной закрыты еще с 2014 года. На сегодняшний день существует не так уж много способов, при помощи которых россияне могут вернуться из соседней страны на родину. Ранее попасть из Украины в Россию и наоборот можно было через Белоруссию. Однако в качестве меры безопасности в период пандемии Украина закрыла границы и с этой страной, и теперь граждане не могут воспользоваться такой возможностью.

Еще до того, как началась пандемия, в Киев из Москвы можно было попасть наземным транспортом, а именно – на поезде. Позднее и этот метод оказался под запретом. Ныне российские граждане, находящиеся в Украине, сталкиваются с большими трудностями при попытке пересечь границу. При этом многим все же удается это: россияне поделились способом, который помог им вернуться домой из Украины.




Чтобы приехать в РФ из соседнего государства, российские граждане добираются до украинской границы на частных автобусах, поскольку рейсовые не курсируют по данному направлению. Как правило, частники набирают в маршрутки совсем небольшие количества пассажиров - около семи человек. Стоимость билета на подобный микроавтобус составляет примерно 2700 рублей. Обычно пассажиров высаживают у границы, которую граждане должны перейти пешком. На российской территории необходимо сесть уже в другой автобус, направляющийся в желаемый населенный пункт.

Как можно попасть из России в Украину: открытие границ в июне 2021

Этим летом поехать из России в Украину на поезде могут лишь определенные категории граждан. Туристы не смогут воспользоваться такой возможностью. На поезде пересечь границу официально разрешается:

- Гражданам Украины, а также лицам, не имеющим гражданства и постоянно проживающим в отдельных районах Луганской и Донецкой областей;

- Дипломатам и представителям консульских организаций других государств в РФ;

- Гражданам стран, с которыми Россия поддерживает действие международных соглашений о безвизовых въездах граждан, прибывающих в Россию по причине смерти близкого родственника (супруга или супруги, родителей, детей, опекуна и т.п.);

- Членам семьи граждан РФ при наличии документа, подтверждающего родство; лицам, отправляющимся с целью работы при наличии соответствующего разрешения или приглашения.

Для въезда в страну необходимо иметь загранпаспорт, полис страхования на случай непредвиденных ситуаций со здоровьем и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также нужно помнить о том, что нововведение 2021 года предусматривает наличие финансового обеспечения поездки. Это означает, что при въезде нужно предъявить доказательство того, что у вас есть достаточная денежная сумма для указанного срока нахождения в стране. Размер таковой колеблется в зависимости от прожиточного минимума. В 2021 году минимальная сумма должна составлять 5317 гривен. Доказательствами денежного обеспечения являются наличные средства, выписки с банковских карт, документы о бронировании отеля и т.п.

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