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Пенсии в июне 2021 когда выплатят, график выплаты пенсий, сроки перечисления на карту
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Пенсии в июне 2021 когда выплатят, график выплаты пенсий, сроки перечисления на карту

11-06-2021, 07:27

Пенсии в июне 2021 когда выплатят, график выплаты пенсий, сроки перечисления на карту
Традиционно и каждый год в нашей стране 12 июня отмечают государственный праздник – День России. Как правило, в этот день не работают никакие государственные учреждения, за редким исключением нескольких организаций. Будет ли работать в праздничные дни Пенсионный Фонд, и смогут ли получить пенсионеры положенные выплаты в установленный срок? Ответы на эти вопросы вы сможете получить в данном материале.

Когда перечислят пенсию в июне 2021

В 2021 году 12 июня выпадает на субботу, поэтому правительство страны приняло решение о том, чтобы 14 июня сделать дополнительным выходным днем. По этой причине в понедельник не будут работать многие государственные учреждения, в том числе почта, некоторые отделения банков и пенсионный фонд.




График выплаты пенсионных начислений будет немного изменен. На официальном портале Пенсионного фонда РФ представлена информация о том, в какие дни будут выплачены пенсии. Так, новый временный график пенсионных выплат выглядит следующим образом:

4 июня – деньги получат граждане, которым начисления приходят обычно с 5 по 12 число ежемесячно;

11 июня – выплаты будут назначены за период с 13 по 19 число;

18 июня – деньги придут тем, кто обычно получает пенсию с 20 по 22 число;

22 июня – пенсия придет гражданам, которые забирают назначения с 23 по 25 число.

В перечисленные выше даты деньги можно будет забрать в почтовых отделениях или банках. Досрочные выплаты за июнь 2021 года не планируются. В июле пенсия будет перечисляться в прежнем режиме.

При этом важно подчеркнуть, что для жителей Москвы данный график не является актуальным. Все выплаты будут начислены без изменений в положенные дни.

Между тем, все граждане России могут по достижению 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно получить выплату пенсионных накоплений. Как стало известно «Регион online», речь идет о накопительной части за период с 2002 по 2014 годы. Тогда при официальном трудоустройстве работодатель перечислял часть зарплаты в этот фонд. Для получения накопительной части пенсии по достижению прежнего пенсионного возраста нужно написать заявление в свой НПФ или Пенсионный фонд. Все зависит от того, где хранится накопительная часть.

"Существует три варианта выплат: единовременно, пожизненно или в течение срока от 10 лет", - поведал Юрий Горлин, замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Если у россиянина есть право на досрочную пенсию, то получить выплату из НПФ можно еще раньше. Остается только обратиться в свою организацию, где хранятся деньги, и запросить их выплату соответствующим заявлением.

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