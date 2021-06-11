Уголовная амнистия 2021 в России, последние новости, когда состоится и кто сможет выйти на свободу из заключенных

В правительство РФ регулярно поступают предложения о смягчении наказания для многих категорий граждан. Конечно, речь не идет о преступниках совершивших серьезные проступки. Правозащитники считают, что преступления легкой и средней тяжести должны быть наказаны.Необходимо всегда помнить о том, что судимость - это крайняя мера, которую нужно применять более избирательно и аккуратно. На сегодняшний день судимость влияет на всю последующую жизнь человека, а также на жизнь ближайших родственников. Это неправильно, поскольку человек уже понес наказание в виде лишения свободы.Предполагается, что очередная амнистия в РФ будет распространяться на несколько категорий:- Россияне, впервые оказавшиеся в заключении;- Преступники, свершившие нетяжелые проступки;- Родители малолетних детей, а также родители-одиночки;- Беременные;- Граждане моложе 18 лет;- Мужчины и женщины в пред пенсионном возрасте.Российский президент Владимир Путин высказал мнение, что прежде чем выпускать преступников на свободу, важно учесть мнение народа. Согласно опросам, граждане РФ не особо заинтересованы в том, чтобы преступники выходили на свободу раньше времени. Поэтому правительству нужно тщательно продумать механизм этой процедуры.При обсуждении вопросов касательно проведения амнистии, противники вспоминают 1917 год, когда массовые послабления и досрочное освобождение привели к скачку преступности в стране. Важно внимательно анализировать каждую конкретную ситуацию, учитывая характер проступка, возраст гражданина, его здоровье и социальный статус.На сегодняшний день проблематично с уверенностью рассуждать о сроках проведения масштабной уголовной амнистии. Если опираться на мнения правозащитников и экспертов, то она вполне может состояться осенью 2021 года. Сказать что-то более конкретное на данный момент нельзя, дабы не вводить всех заинтересованных в этом вопросе людей в заблуждение.