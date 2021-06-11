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Казанский стрелок, последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового про Ильназа Галявиева известно

11-06-2021, 07:32

Казанский стрелок, последние новости сегодня, 11.06.2021, что нового про Ильназа Галявиева известно
Депутат Госдумы Сергей Коткин в онлайн эфире о безопасности в школах и детсадах заявил, что нельзя популяризовать имя казанского стрелка. Также, по мнению народного избранника, этого человека и ему подобных не должны показывать по телевидению.

Ильназ Галявиев: последние новости на сегодня о стрелке из Казани

"Я обратил внимание после трагедии в Казани, что у этих людей, на мой взгляд, не должно быть имен. Это убийца, негодяй, ублюдок, преступник... Кроме этого, ему не место на экранах. Его показывают на суде - сидит за решеткой, улыбка до ушей ... Ему место в камере, а не на экранах. Эти люди не должны быть героями", - поделился своими рассуждениями Коткин.




На счет повешенного уровня безопасности в школах и детсадах депутат заявил, что лучше перестраховаться, чем потом иметь подобные трагедии. Однако, по его словам, думать нужно не только про охрану, но и стараться не игнорировать состояние детей и не быть равнодушным к их проблемам.

"Когда мы поговорили с коллегами, когда я посмотрел международный опыт в тех странах, где наиболее часто происходят такие случаи, я еще раз убедился, что никакими методами, в том числе охраной росгвардией или другими силовыми структурами, они, к сожалению, не дают эффекта. Эффект дает социально-психологическое сопровождение. Смотреть нужно на состояние ребенка, на что он способен, чем живет", - добавил депутат Госдумы.

Тем временем, состояние двоих детей, которые пострадали во время стрельбы в казанской гимназии №175, остается тяжелым. Но динамика лечения позитивная. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Двое детей - ребенок с огнестрельным ранением и ребенок с ранением в нижние конечности, у них позитивная динамика, но состояние тяжелое. Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения", - рассказал глава ведомства.

На сегодняшний день в федеральных клиниках продолжают лечение 4 ребенка и 3 взрослых. Трое пациентов находятся в стационаре Детской республиканской клинической больницы. По словам медиков, их состояние стабильное.

Отец казанского стрелка Ильназа Галявиева, которого обвиняют в нападении на гимназию №175 и убийстве девяти человек, признался, что до сих пор не виделся с сыном. Отказываться от ребенка мужчина не собирается.

«Очень хочется увидеться, сказал бы ему пару слов «ласковых», поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один», - заявил он.

Охрану семье Галявиевых не предоставили. Старший брат стрелка получает сообщения, в которых его родных называют убийцами. Молодой человек вынужден был перевестись на домашнее обучение. Мама Ильназа, в свою очередь, находится в стрессе и не встает с кровати.

В настоящее время 19-летний Ильназ Галявиев арестован и находится в одиночной камере СИЗО под круглосуточным видеонаблюдением. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, нападение на гимназию №175 в Казани произошло утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали - 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу, его поставили на профилактический учет как склонного к суициду.

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