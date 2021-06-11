Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, когда откроют Египет для россиян, последние новости для туристов сегодня, 11.06.2021

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась с письмом к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой скорее восстановить авиасообщение с популярными зарубежными туристическими направлениями - Турцией, Кипром, Грецией, Египтом, Болгарией, Хорватией, Черногорией и Тунисом.Перечисленные направления пользуются массовым спросом у российских туристов, указывают туроператоры. Страны уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду, но с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований, отмечают в АТОР.«Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турецкую республику в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 г. Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», - цитируется в сообщении письмо, направленное Голиковой.Миллионы долларов потратят в Египте на борьбу за иностранных туристов, в том числе из России, сообщает 10 июня Ассоциация туроператоров России.Меры для привлечения туристов будут включать прививки обслуживающему персоналу местных гостиниц, а также контроль за соблюдением санитарных норм в курортных зонах и на специальную рекламную кампанию.В отелях Каира и Гизы, где работают около 21?000 человек, вакцинация уже началась. В июне прививки поставят работникам на средиземноморском побережье в местах отдыха туристов Александрии, Мерса-Матруха и в Верхнем Египте - Луксор и Асуан.Кроме того, египетские власти организуют «секретные комитеты» для проверок отелей и ресторанов на соответствие санитарным нормам.На компанию по продвижению туристических направлений в ближайшие три года Египет потратит 20 млн долларов.Напомним, 5 мая руководитель Египетской коммерческой службы при министерстве промышленности и торговли Ахмед Магаури Диаб заявил, что власти Египта планируют восстановление прямого авиасообщения между египетскими курортными городами и Россией «в течение месяца». 8 июня сообщалось, что авиасообщение возобновится в начале июля.