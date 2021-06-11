Ольга Бузова: последние новости на сегодня, 11.06.2021

Российская публика продолжает возмущаться тем, что Ольге Бузовой без актерского образования позволили сыграть в академическом театре. Певица и ведущая исполнит роль в спектакле «Чудесный грузин», который расскажет об Иосифе Сталине.Возмутил общественность и гонорар Бузовой. За выступление на сцене Оля получит 500 тысяч рублей. Некоторые видные звезды театра были возмущены тем, что им платят меньше.Но оказалось, что публика и коллеги по цеху Бузовой смеялись над ней зря - солидный гонорар Бузова отбила сполна. Она достойна отработала на сцене, в пользу чего говорят положительные отклики зрителей.Мария Кубланова, заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького: "Мы начали продавать билеты за месяц до премьеры, как обычно. Может быть даже чуть раньше. Они потихонечку продавались, продавались и за последние четыре дня все закончились".Первые показы — для близких и для прессы. За два месяца репетиций практически все научились петь по-грузински и танцевать тоже. Потому что среди актеров труппы приглашённые грузинские артисты.Вепхо Кутивадзе певец, музыкант: "Иногда - словами передавали, иногда - руками пришлось поработать".Учиться петь не заставляли только суперстар Ольгу Бузову. Ведь в этом деле у нее и так большой опыт. Бэлла Шанталь - певица и шпионка в одном лице. Поёт и подслушивает одновременно. Этот комичный персонаж появляется на сцене всего несколько раз, но реакция публики выдвигает Шанталь практически на первый план. Звезда это чувствует: от интервью отказывается, ссылается на нервы, ведь ответственность большая - все-таки сцена МХАТа.Жанр спектакля обозначен как трагифарс. Мадемуазель Шанталь помогает молодому Джугашвили вершить историю. В его роли - Георгий Иобадзе. Сейчас говорит без акцента, но, возможно, он ещё появится."Акценты - всегда такой момент может быть... перерасти в пошлость акцент и жесты грузинские, а тут совсем о другом", - считает актер.Детство актера Иобадзе прошло под рассказы деда о величии Сталина. Режиссер спектакля Рената Сотириади обратилась к архивам."Изучали очень много фактологического и документального материала. Это естественно, потому что любой исторический персонаж или тема требует этого и для режиссеров, и для художников, и для актеров. Без изучения невозможно".Но эта постановка - не новый взгляд на историю и не попытка осознать содеянное одним человеком - это период жизни молодого Джугашвили под протяжные грузинские напевы, эмоциональные кавказские танцы... и песни Беллы Шанталь.