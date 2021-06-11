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Турцию для россиян когда откроют, последние новости сегодня, 11.06.2021, о полетах из России в Турцию

11-06-2021, 07:32

Турцию для россиян когда откроют, последние новости сегодня, 11.06.2021, о полетах из России в Турцию
В Российском союзе туриндустрии отсутствует информация об открытии рейсов в Турцию после 21 июня. По словам президента союза Андрея Игнатьева, нужно дождаться решения Оперативного штаба. Сейчас данная тематика имеет повышенный интерес среди российских туристов.

Турция сегодня, 11 июня, последние новости для российских туристов

На сегодняшний день многие чиновники прекрасно понимают, что многие россияне купили туры в эту страну и ждут ее открытия. Потребителям не интересно перебронировать отдых на другие направления, о чем туроператоры неоднократно заявляли. Но пока никакой ясности быть не может.




В кулуарах форума «Мастера гостеприимства», который проходит в Нижнем Новгороде, эксперт сообщил, что пока информации о запуске рейсов нет нигде. Только Оперативный штаб может обнародовать благие вести. Дата, 21 июня, определена. Туроператоры должны подчиняться решению штаба, потому не могут реализовать отдых на направлении.

Сроки переносят на июль, август, сентябрь и так далее. Бронирования идут, туристы оплачивают депозиты. Вполне логично, что люди очень осторожно относятся к платежам, которые нужно сейчас делать. По словам Игнатьева, около 40% туров перебронировали на отдых в России.

Прокомментировал вероятное возобновление авиационного сообщения и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, который указал, что россиян ожидает поэтапное восстановление по самым базовым направлениям. Турецкое направление он назвал одним из наиболее приоритетных.

"Из европейских направлений это Италия, Болгария, Чехия и, безусловно, кипрское направление", - поведал он

Важно сделать акцент на следующем: порядка 60% туристов ждут, когда Турция откроется и готовы отдыхать в конце лета или даже начале осени.

Напоминаем, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России 12 апреля заявил о закрытии границ с Турцией в период с 15 апреля по 1 июня. 31 мая информация была обновлена: запрет на авиасообщение продлили вплоть до 21 июня.

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