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Выплаты на детей от 8 до 17 лет когда перечислят на карты в 2021 году, сроки выплат новых детских пособий

11-06-2021, 07:32

Выплаты на детей от 8 до 17 лет когда перечислят на карты в 2021 году, сроки выплат новых детских пособий
Выплачивать пособия одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, и нуждающимся беременным женщинам начнут до 1 августа. Об этом сообщили в Минтруде. Таким образом россияне получили наиболее актуальную информацию по данной теме.

Новые выплаты на детей летом 2021: когда перечислят детские пособия

Обращаться за назначением новых пособий жителям страны можно будет уже с 1 июля. Речь идет о выплатах одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и беременным, оказавшимся в трудном финансовом положении и вставшим на учет на ранних сроках. Такие меры соцподдержки анонсировал Владимир Путин во время апрельского послания к Федеральному собранию.




Как рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, налажено достаточно сложное межведомственное взаимодействие. Поэтому дается 10 рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней на возможное продление, если не поступят необходимые сведения. Но до 1 августа выплаты точно начнутся.

"Регламентом предусмотрено десять рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней - возможное продление при не поступлении необходимых сведений, потому что там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до первого августа выплаты точно начнутся", - пояснил Котяков.

Неполные семьи смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере половины детского прожиточного минимума по региону - в среднем 5600 рублей. Беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель, будет начисляться половина прожиточного минимума. Нуждающиеся получили право на такую соцподдержку с июля этого года.

Всего вместе с выплатами на дошкольников новые меры поддержки потребуют свыше 250 миллионов рублей.

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