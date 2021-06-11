Выплаты на детей от 8 до 17 лет когда перечислят на карты в 2021 году, сроки выплат новых детских пособий

Выплачивать пособия одиноким родителям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет, и нуждающимся беременным женщинам начнут до 1 августа. Об этом сообщили в Минтруде. Таким образом россияне получили наиболее актуальную информацию по данной теме.Обращаться за назначением новых пособий жителям страны можно будет уже с 1 июля. Речь идет о выплатах одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и беременным, оказавшимся в трудном финансовом положении и вставшим на учет на ранних сроках. Такие меры соцподдержки анонсировал Владимир Путин во время апрельского послания к Федеральному собранию.Как рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, налажено достаточно сложное межведомственное взаимодействие. Поэтому дается 10 рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней на возможное продление, если не поступят необходимые сведения. Но до 1 августа выплаты точно начнутся."Регламентом предусмотрено десять рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней - возможное продление при не поступлении необходимых сведений, потому что там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до первого августа выплаты точно начнутся", - пояснил Котяков.Неполные семьи смогут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере половины детского прожиточного минимума по региону - в среднем 5600 рублей. Беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель, будет начисляться половина прожиточного минимума. Нуждающиеся получили право на такую соцподдержку с июля этого года.Всего вместе с выплатами на дошкольников новые меры поддержки потребуют свыше 250 миллионов рублей.