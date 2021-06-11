Лариса Шойгу причина смерти, что случилось с сестрой Сергея Шойгу

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Кужугетовна Шойгу скончалась в возрасте 68 лет. Причиной скоропостижной смерти стал инсульт.Выражая соболезнования ее родным и близким, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил ее профессионализм, проявленный в ходе работы в палате парламента."Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу ушла из жизни 10 июня 2021 года после долгой борьбы с тяжелой болезнью", - сообщается на официальном сайте ГД."Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", - заявил Вячеслав Володин, которого цитирует думская пресс-служба.Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. В нижней палате она работала с пятого созыва. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.Соболезнования по поводу смерти Ларисы Шойгу выразили ее земляки. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на своей странице во «ВКонтакте» отметил, что Шойгу, будучи уроженкой республики, всегда участвовала в решении ее проблем, внимательно выслушивая местных руководителей и простых людей.Экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол, возглавлявший республику с 2007 года по 2021 год, также выразил соболезнования на своей странице во «ВКонтакте». Он напомнил, что Лариса Шойгу была инициатором множества проектов в республике и подняла на новый уровень проведение личных приемов избирателей и встреч с коллективами, занималась вопросами поддержки детей и поставок оборудования в больницы и школы.Шойгу в 1998 году стала первым заместителем министра здравоохранения Тувы, но уже в конце года переехала в Москву, где работала в Центральной поликлинике МЧС России (в то время ее брат Сергей возглавлял МЧС) - сначала врачом-рефлексотерапевтом, затем, в 2000–2007-м, заместителем начальника по страховой медицине. В 2005 году вступила в партию «Единая Россия», с 2007-го была депутатом Государственной думы 5-7 созывов.