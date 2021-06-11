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Алексей Навальный сегодня, 11.06.2021, свежие новости, где он сейчас находится, что случилось

11-06-2021, 07:32

Алексей Навальный сегодня, 11.06.2021, свежие новости, где он сейчас находится, что случилось
Октябрьский районный суд оставил без удовлетворения иск Навального к ИК-3. Рассмотрение дела состоялась вчера, 10 июня в 11:00.

Напомним о том, что блогер просил признать незаконными действия владимирской колонии, которая воспрепятствовала проносу и использованию адвокатами Навального при свиданиях с ним личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу.

Адвокат блогера Вадим Кобзев уже заявил, что намерен обжаловать решение в областном суде.

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10 июня Алексей Навальный вновь не участвовал в заседании по видеосвязи, его интересы представлял адвокат Вадим Кобзев. Он попросил суд внести уточнения в иск, расширив указанные там даты. Изначально был обозначен период с 19 апреля по 11 мая, но адвокатам Навального не давали проносить гаджеты и позже - с 13 мая по 4 июня, то есть до тех пор, пока Навального не перевели из владимирской ИК-3 в покровскую ИК-2.




Кобзев добавил, что если подавать новое исковое заявление по указанным датам, то это займет определенное время, а часть видеозаписей с КПП исправительного учреждения будет уничтожена - это происходит автоматически через 30 дней. Таким образом уже были удалены записи, сделанные до 27 апреля.

Представитель ответчика попросил не принимать уточнения в заявление Навального, предположив, что таким образом сторона истца пытается затянуть процесс. Суд согласился с этой позицией, пояснив, что осужденный блогер, если захочет, может подать новый иск.

За время отбывания наказания Навальный успел пройти СИЗО «Матросская тишина» в Москве и СИЗО № 3 «Кольчугино» во Владимире. На территории Владимирской ИК-3 Навальный оказался в апреле из-за проблем со здоровьем, поскольку там расположен госпиталь для осужденных. В настоящее время он пребывает в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области.

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