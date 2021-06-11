Михаил Ефремов сегодня, 11 июня 2021, последние новости о жизни в тюрьме, что нового слышно про актера на 11.06.2021

Адвокат Андрея Гаева и Александра Кобца, которых обвинили в лжесвидетельстве по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщила о намерении обжаловать приговор своих подзащитных.«Мы подали апелляционные жалобы. Ждем ответа от Мосгорсуда», - поведала адвокат Екатерина Дворянинова.Известно, что на заседаниях по делу актера Михаила Ефремова, осужденного за «пьяное ДТП», сразу трое свидетелей были заподозрены в даче ложных показаний. Так, Теван Бадасян, которому назначили год исправительных работ, утверждал в суде, что актера не было за рулем авто в момент столкновения на Садовом кольце. Еще один свидетель, как выяснилось позже, слеп на один глаз, а другой признался, что в момент аварии был нетрезв. В ноябре 2020 года московская полиция возбудила уголовные дела за дачу ложных показаний.Тем временем, совет адвокатской палаты Санкт-Петербурга вынес предупреждение Андрею Алешкину, бывшему адвокату осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Статуса адвоката его лишать не стали.Алешкин стал третьим адвокатом в деле Ефремова, в отношении которого возбудили дисциплинарное производство. Другие два адвоката – изначально защищавший актера Эльман Пашаев и Александр Добровинский, выступавший со стороны потерпевших, - лишились этого статуса.Ефремов подал жалобы в петербургское управление Минюста и адвокатскую палату, обвинив Андрея Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей по поводу запрета комментариев представителям СМИ.Артист считает, что адвокат своими заявлениями наносил вред его репутации и действовал против его интересов. Также Михаил Ефремов сообщил, что договор с Алешкиным был заключен обманным путем, поэтому он отзывает свою подпись и просит считать документ недействительным.В конце марта квалификационная комиссия нашла нарушения этики и закона об адвокатуре в действиях Алешкина. В палате просили лишить его на два года адвокатского статуса.Сам Андрей Алешкин сообщил, что все комментарии журналистам были согласованы с актером, а право на общение с ними было указано в соглашении.В свою очередь старшая сестра Ефремова Анастасия, рассказала, как ее брат живет в колонии. По ее утверждению, за прошедший год мужчина не сильно изменился.До суда родственники редко общались, но с прошлого лета начали созваниваться каждые три-четыре дня. Актер предпочитает меньше говорить о своей жизни "за решеткой", а больше интересуется делами в театре."Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше - и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала - да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают", - заметила Анастасия.Она добавила, что ее брат спокойно относится к отсутствию личного пространства и удобств, однако устает от монотонной работы. Ему иногда не хватает сил, даже чтобы ответить на многочисленные письма поклонников. С актером держат связь Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко и Сергей Гармаш."В колонии брат хоть и свыкся со всем, не жалуется и бодрится, но находиться ему там крайне непросто. Не выдержит он там семь лет!" - поведала сестра артиста.Напомним, 8 июня 2020 года актер врезался на своем внедорожнике в легковой автофургон на Смоленской площади в Москве. Второй водитель от полученных травм скончался в больнице, а в крови артиста нашли следы алкоголя и наркотиков. После громкого судебного процесса звезде кино вынесли приговор - 8 лет колонии общего режима. Спустя время кассационная инстанция снизила срок на полгода.