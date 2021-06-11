11 июня 2021 сокращенный ли рабочий день, как работаем и отдыхаем на День России

Пятница 11 июня 2021 года - это классический предпраздничный день, который предваряет государственный праздник - День России 12 июня. Соответственно, у многих трудящихся россиян возникает резонный вопрос: будет ли этот день сокращенным.Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, с работы в этот день можно будет уйти пораньше.Стоит помнить, что в России правила сокращения рабочего времени распространяются не на всех. Некоторые организации являются непрерывно работающими (например, энергетики, гидротехники, медицинские клиники, МВД, МЧС и др.), и для них предусмотрен иной график работы 11 июня - в соответствии с запланированными сменами для сотрудников, продолжительность которых не сокращается. Но это время будет работникам компенсировано дополнительно.День России отмечается ежегодно с 1992 года (а нерабочим является с 1991-го) в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.