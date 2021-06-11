11 июня 2021 сокращенный ли рабочий день, как работаем и отдыхаем на День России

Пятница 11 июня 2021 года - это классический предпраздничный день, который предваряет государственный праздник - День России 12 июня. Соответственно, у многих трудящихся россиян возникает резонный вопрос: будет ли этот день сокращенным.
Сокращенный или нет 11 июня рабочий день
Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, с работы в этот день можно будет уйти пораньше.
Стоит помнить, что в России правила сокращения рабочего времени распространяются не на всех. Некоторые организации являются непрерывно работающими (например, энергетики, гидротехники, медицинские клиники, МВД, МЧС и др.), и для них предусмотрен иной график работы 11 июня - в соответствии с запланированными сменами для сотрудников, продолжительность которых не сокращается. Но это время будет работникам компенсировано дополнительно.
День России отмечается ежегодно с 1992 года (а нерабочим является с 1991-го) в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.