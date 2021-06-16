Ситуация с коронавирусом в Москве сегодня 16.06.2021, сколько заболевших на данный момент

Ситуация с ростом заболеваемости в Москве ухудшается. На сегодняшний день число заболевших почти достигло пика декабря. Число заболевших Covid-19 выросло на 80% за последнюю неделю, а число госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии на 70%.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такой рост "взрывным". Мэр столицы также считает, что причиной такого распространения вируса является расслабленность москвичей. Жители города перестали соблюдать меры безопасности, потому что подумали, что пандемия идет на спад.Собянин призвал москвичей как можно меньше контактировать друг с другом на период продленных выходных. Мэр выразил уверенность в победе над вирусом.Также столичный градоначальник рассказал о развертывании в Москве еще 4 тыс коек для лечения ковида на базе больниц столицы. Клиническая больница №15 имени Филатова полностью перепрофилирована для лечения пациентов с опасной инфекцией."За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80%. И на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. В связи с этим мы открываем еще целый ряд больниц на 4 тыс. коек", - отметил Собянин.За последние сутки в Москве выявили 6805 носителей коронавируса, сообщили 15 июня в столичном оперативном штабе.Общее число москвичей, у которых выявили заражение коронавирусом с начала пандемии, достигло 1?248?112.За сутки госпитализировали 1705 человек, умер 71 пациент. Жизни 468 ковид-пациентов поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ. Выздоровели 3045 человек (всего - 1?099?598).