Алексей Навальный 16 июня 2021 как самочувствие, последние новости 16.06.2021 о состоянии здоровья

Смерть блогера Алексея Навального в тюрьме нанесет удар по репутации России в мире. Она станет «еще одним признаком того, что Россия практически не намерена соблюдать основные» права человека, заявил президент США Джо Байден.«Это была бы трагедия», - пояснил Байден на пресс-конференции в преддверии встречи с Владимиром Путиным. По его мнению, подобное развитие ситуации «повредит отношениям России с остальным миром и со мной».Журналисты спросили, считает ли Байден Путина убийцей до сих пор. Президент США заявил, что в марте ответил честно на этот вопрос. Но, по его словам, это «не имеет большого значения» перед переговорами 16 июня.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что условия содержания в колонии Навального ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключенные. Осужденный блогер сейчас отбывает срок в ИК-2 Покрова Владимирской области. Его отправили туда после того, как 2 февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Спустя три дня после решения суда Байден призвал освободить Навального.В колонии здоровье Навального в значительной степени ухудшалось, у него появились сильные боли в спине и начала отниматься нога. Навальный пожаловался, что к нему не допускают квалифицированных врачей. А 31 марта он объявил голодовку и потребовал пустить к нему гражданских врачей. Навальный держал голодовку 24 дня и прекратил ее после того, как к нему пустили врачей.На сегодняшний день, судя по последним сведениям, состояние здоровья Навального не вызывает опасений у медиков.