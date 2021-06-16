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Вакцинация от коронавируса будет ли принудительная в России, что говорят власти

16-06-2021, 08:50

Вакцинация от коронавируса будет ли принудительная в России, что говорят власти
Нынешние темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, у которого журналисты поинтересовались данной актуальной темой.

По его словам, в Кремле недовольны темпами вакцинации в стране. Он также отметил, что вакцинация от COVID-19 должна остаться добровольной, это вопрос сознательности и разумности.

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации. Они оставляют желать лучшего. Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры», - поведал Песков, слова которого приводит РИА Новости.




Он также отметил, что вакцинация на сегодняшний день является единственной защитой от коронавирусной инфекции. Песков добавил, что говорить о каких-либо мерах стимулирования сознательности россиян в вопросе вакцинации от COVID-19 является уместным.

«Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой. Это не панацея, но это единственная защита. Другой не существует», - отметил Песков.

При этом официальный представитель Кремля признался, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Он объяснил, что у него все еще сохраняется высокий уровень антител.

«Я лично пока еще не сделал [прививку от коронавируса]. У меня очень большие антитела сохраняются. И у меня Т-клеточный иммунитет», — объяснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о прививке.

Следует напомнить о том, что Дмитрий Песков переболел коронавирусом в мае 2020 года.

В РФ последние дни резко выросло число заразившихся коронавирусом. В связи с этим вводятся новые ограничения. В частности, новые запреты были введены в Москве и области.

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