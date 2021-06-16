Коронавирус в России 2021 сколько заболевших на сегодня, 16.06.2021, последние новости

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов указал на вероятную причину резкого роста числа заболевших коронавирусом в России. В последние дни в стране заметно увеличилось количество инфицированных.«Посмотрите, у нас в стране начиная с Нового года шло стабильное снижение, а потом некий такой очень ровный фон, примерно одинаковое количество инфицированных каждый день, причем относительно небольшое. И это стабильно на протяжении четырех-пяти месяцев. И это всё повергло в определенную эйфорию», - поведал специалист.По мнению ученого, среди активных групп населения, которые очень много коммуницируют, переболели уже порядка 50-60 процентов, а потому большинство имеют антитела. А резкий скачок заболеваемости он связал с некими «геоклиматическими условиями», которые «приходят в тот или иной регион и срабатывают как спусковой механизм».В России за сутки выявлено 14 185 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 236 593, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В Москве за последние сутки медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 3045 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 099 598.За сутки число летальных случаев в России среди заболевших коронавирусом увеличилось на 379 и составило 127 180.За прошедшие 24 часа еще 8597 человек выписали после лечения от COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 4 818 244 человека.Многие говорят о том, что коронавирус постоянно мутирует. Все опасаются появления более агрессивных штаммов и того, что вакцины с ними не справятся. Но паниковать не стоит, - заявляют отечественные специалисты.Иммунитет после российских вакцин защищает от всех штаммов коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, тест-системы на данный момент выявляют все виды новых штаммов. Иммунитет после отечественных прививок защищен от всех тех штаммов, которые сегодня присутствуют на территории страны.«Пока у вирусов в тех фрагментах, которые могли бы обходить тест-системы или обходить иммунитет после вакцин - таких мутаций нет», - отметила Попова.Глава Роспотребнадзора обещала обязательно проинформировать общественность и доложить президенту в случае появления новой информации на эту тему.