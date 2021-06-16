Как с 15 июня работают в Москве поликлиники, МФЦ, ЗАГСы и другие госучреждения, график работы изменился или нет в связи с выходными

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные дни до 19 июня. Это значит, что ряд государственных организаций либо не будут принимать посетителей, либо же примут их по особому графику. Однако все желающие смогут воспользоваться услугами МФЦ. Они будут принимать граждан, но есть некоторые ограничения. Также в этом материале вы сможете ознакомиться с режимом работы других госучреждений.Работают в Москве с 15 по 19 июня 2021 года в обычном режиме все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады. По особому графику работают Центры «Мои документы» будут принимать посетителей в новом формате: ряд услуг по предварительной записи.Регистрация рождения, брака, оформление паспорта, выдача карты москвича, полиса ОМС, доступны для заявителей без предварительной записи. Полный список услуг, которые можно получить в прежнем режиме, можно найти на сайте. Для остальных услуг предусмотрена предварительная запись.На выдачу документов окна центров госуслуг работают без предварительной записи.ЗАГСы на прием заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок работают по предварительно записи. Запись по телефону : +7 (495) 777-77-77.Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время. Приостанавливают работу городские учреждения дополнительного образования.Центры «Моя работа» и «Моя карьера» с 15 по 20 июня работать не будут. В центре «Профессионал» с 15 по 19 июня обучение групп переводится в дистанционный формат, а прием экзаменов проходит очно по предварительной записи с соблюдением эпидемиологических норм.В центре «Профессионал» учебные группы перевели на дистанционное обучение. Экзамены будут принимать очно по предварительной записи. В группах, которые невозможно перевести на удаленку, обучение приостановлено.В московской службе занятости заявления на предоставление госуслуг принимают только в электронном виде. Лично граждан принимают по предварительной записи.Столичные клубные пространства «Мой социальный центр» и клубы «Московское долголетие» работают онлайн.