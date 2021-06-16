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Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021

16-06-2021, 08:50

Сирия 16 июня 2021 последние новости на сегодня, какая обстановка сейчас в Идлибе, обзор карты боевых действий за 16.06.2021
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят провокацию с инсценировкой химической атаки в Идлибе.

По его словам, террористы намерены обвинить правительственные силы Сирии в применении отравляющих веществ против мирного населения

«По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором», - уточнил он.

Последние новости Сирии

Жители деревни Фарафра в сельской местности провинции Хасака не пропустили через свой населенный пункт военную колонну вооруженных сил США и курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС). Таким образом они хотели подчеркнуть свое неповиновение оккупирующим северо-восток САР силам.




Корреспондент сирийского СМИ в Эль-Камышлы сообщил, что местные жители перехватили американскую колонну из четырех единиц бронетехники в сопровождении автомобиля боевиков СДС и забросали ее камнями, причинив материальный ущерб ряду транспортных средств.

Своими действиями жители деревни заставили американцев покинуть населенный пункт, информирует ФАН.

Подобные акции протеста - не новое явление для сирийцев, проживающих на северо-востоке республики. Жители региона выступают категорически против оккупационной политики США, чьи военные продолжают оставаться на богатых ресурсами территориях.

Совсем недавно в Манбидже были организованы многодневные демонстрации против действий проамериканских курдских боевиков и принудительной вербовки молодежи. В ответ бойцы СДС открыли огонь по мирным протестующим.

Тем временем, группа боевиков была задержана российскими специалистами в Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Отряд диверсантов выдвинулся из зоны Эт-Танф, находящейся под контролем американских военнослужащих. Их деятельность была пресечена, обратил он внимание. После захвата они заявили о задаче по нападению на российские военные объекты, сообщил Путин во время интервью западному телеканалу NBC.

Также Путин напомнил о ситуации в Идлибе, северо-западной провинции Сирийской Арабской Республики. Находящиеся там боевики регулярно грабят, убивают и насилуют местных жителей, указал президент России.

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