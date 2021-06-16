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Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным

16-06-2021, 08:50

Результаты ЕГЭ в 2021 когда появятся в интернете, где можно узнать по паспортным данным
Падения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по уже прошедшим предметам в сравнении с прошлым годом не произошло. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, общее число стобалльников по химии, литературе, географии и русскому языку на текущий момент составляет 5609 человек. Высокие баллы по результатам ЕГЭ также наблюдаются у более чем 212 тыс. выпускников.

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2021

Время бежит быстро, но не для выпускников. В последний день мая ребята сдавали первый ЕГЭ в 2021 году. С того самого дня они ждут, когда появятся первые результаты. От этого зависит, стоит ли идти на пересдачу.




Первыми аттестационными предметами в 2021 году были - география, литература и химия. Из-за коронавируса их могли сдавать не все, а только те школьники, которые планируют поступать в вуз. Именно их интересует сейчас вопрос: когда будут известны результаты?

Согласно нормам на проверку ЕГЭ и оглашения результатов, у проверяющих есть от 7 до 14 календарных дней. Получается, что крайним сроком, когда станут известны оценки, будет 17 июня.

Где узнать результаты ЕГЭ-2021 по паспортным данным

Для того, чтобы узнать итоговые баллы, не обязательно ходить в место, где ученик сдавал ЕГЭ. Выпускники смогут увидеть результаты экзаменов на портале госуслуг. Посмотреть их в системе можно только зарегистрированным пользователям.

Авторизировавшись на сайте Госуслуг, надо зайти в раздел “Образование”, отыскать информацию о предварительных результатах, заполнить заявку и согласиться на обработку персональных данных.

Выпускники, которые живут в столице, могут узнать результаты экзаменов и на другом портале. Например, на mos.ru, или же по месту, где было сдано ЕГЭ. Чтобы ознакомиться с итоговыми результатами, необходимо иметь при себе паспорт и код регистрации.

На официальном сайте экзамена check.ege.edu.ru можно проверить результаты ЕГЭ. Согласно российскому законодательству, результаты ЕГЭ действительны на протяжении четырех лет.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Помимо географии, литературы и химии школьники уже сдали экзамены по русскому языку, профильной математике, истории, физике, обществознанию. Впереди - ЕГЭ по биологии, иностранным языкам, информатике и ИКТ. Дополнительный период проведения экзаменов установлен с 12 по 17 июля: в этом время ЕГЭ смогут сдать те, кто пропустил или не завершил выполнение работы в основной или резервный день по уважительной причине.

Отметим, в пунктах проведения экзаменов приняты необходимые меры безопасности: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, бесконтактная термометрия на входе, использование средств индивидуальной защиты.

Ход экзаменов в регионе контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных аудиториях организовано видеонаблюдение в режиме онлайн.

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