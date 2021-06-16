Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить

ОГЭ - это «младший брат» Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводится по итогам девятилетнего обучения в средней школе. В нынешнем году многие школьники столкнулись с трудностями во время сдачи ОГЭ. В частности, многие попросту провалили экзамен.
Пересдача ОГЭ-2021: кого допускают
Многие школьники сейчас в панике и их понять можно - математика это обязательный предмет и без хотя бы «тройки» аттестат на руки не получить. Вместо колледжа придется вновь топать в 9-й класс. Но, паниковать не стоит даже если вы умудрились получить «неуд». У выпускника есть право на пересдачу.
Правда, оно действует только в том случае, если школьник завалил до 1-2 экзамена (вне зависимости от того, обязательные это предметы или по выбору). В этом случае можно попробовать свои силы во второй раз, в специальные резервные дни летом. Если же и со второго раза написать на «тройку» не получилось, будет ещё одна пересдача в сентябре.
Если же и после трех попыток удача не улыбнулась или если 9-классник провалил больше 2 предметов, то аттестат об основном общем образовании он не получит. Ему придется остаться в девятом классе на второй год и попробовать себя следующим летом. На поступление в колледж рассчитывать тоже не придется.
Воспользоваться вторым шансом сдать экзамены могут и те, кто не смог сдать все в основные дни по уважительным причинам. Согласно новым правилам в 2021 году пересдача любого предмета ОГЭ возможна в таких случаях:
Болезнь или плановая операция - нужно будет предоставить справку от врача.
Внезапное ухудшение самочувствия уже на экзамене. В этом случае надо обратиться ко врачу в тот же день и попросить у него соответствующий документ.
Автомобильная авария или другой подобный инцидент.
Смерть близкого родственника.
Чрезвычайное происшествие в пункте проведения экзамена - пожар, ураган или другое бедствие.
Все эти ребята смогут пересдать экзамены в один из резервных дней летом.
Как ОГЭ влияет на аттестат за 9 класс
По правилам, чтобы получить аттестат за 9 класс, нужно сдать, как минимум, четырех ОГЭ: два обязательных и два по выбору. Обязательные предметы - русский язык и математика. Все остальные - по выбору.
Если какой-то предмет вы сдаете на ОГЭ, результаты экзамена повлияют на оценку в вашем аттестате. По решению Минпросвещения, здесь действуют правила математического округления.
Это значит, что если за год по предмету у вас стоит «отлично» (5), а на ОГЭ вы получили «хорошо» (4), в аттестате все равно будет стоять «отлично» (5). Если же годовая оценка была «отлично», а на ОГЭ вам поставили «удовлетворительно» (3), в аттестат пойдет «хорошо» (4) - то есть среднее арифметическое между «5» и «3».
На что влияют оценки в аттестате за 9 класс
Оценки в аттестате за 9 класс - об основном общем образовании - влияют на то, в какой колледж вы сможете поступить после школы, если не пойдете в 10 класс. В колледжах результаты ОГЭ сами по себе не учитываются. Они только влияют на оценки за год, которые школа вписывает в ваш аттестат.
Набор в колледжи России производится по конкурсу аттестатов. В лучшие учреждения СПО конкурс может быть очень высоким = почти как в вузах. Однако существуют и колледжи, где соревнования почти нет. Это значит, что каждый из вас сможет найти для себя место обучения по вкусу - достаточно выбрать подходящую программу и посмотреть список колледжей.
Между тем, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил на днях, что ведомство готово рассматривать механизмы оценки знаний учеников, альтернативные единому государственному экзамену, при условии, что они будут независимыми и объективными. В социальных сетях жители России по этому поводу отметили полный развал отечественного классического образования и предложили заменить самого Кравцова.