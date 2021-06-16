Пересдача ОГЭ по математике 16 июня 2021, кого допускают, как будет проходить

ОГЭ - это «младший брат» Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводится по итогам девятилетнего обучения в средней школе. В нынешнем году многие школьники столкнулись с трудностями во время сдачи ОГЭ. В частности, многие попросту провалили экзамен.Многие школьники сейчас в панике и их понять можно - математика это обязательный предмет и без хотя бы «тройки» аттестат на руки не получить. Вместо колледжа придется вновь топать в 9-й класс. Но, паниковать не стоит даже если вы умудрились получить «неуд». У выпускника есть право на пересдачу.Правда, оно действует только в том случае, если школьник завалил до 1-2 экзамена (вне зависимости от того, обязательные это предметы или по выбору). В этом случае можно попробовать свои силы во второй раз, в специальные резервные дни летом. Если же и со второго раза написать на «тройку» не получилось, будет ещё одна пересдача в сентябре.Если же и после трех попыток удача не улыбнулась или если 9-классник провалил больше 2 предметов, то аттестат об основном общем образовании он не получит. Ему придется остаться в девятом классе на второй год и попробовать себя следующим летом. На поступление в колледж рассчитывать тоже не придется.Воспользоваться вторым шансом сдать экзамены могут и те, кто не смог сдать все в основные дни по уважительным причинам. Согласно новым правилам в 2021 году пересдача любого предмета ОГЭ возможна в таких случаях:Болезнь или плановая операция - нужно будет предоставить справку от врача.Внезапное ухудшение самочувствия уже на экзамене. В этом случае надо обратиться ко врачу в тот же день и попросить у него соответствующий документ.Автомобильная авария или другой подобный инцидент.Смерть близкого родственника.Чрезвычайное происшествие в пункте проведения экзамена - пожар, ураган или другое бедствие.Все эти ребята смогут пересдать экзамены в один из резервных дней летом.По правилам, чтобы получить аттестат за 9 класс, нужно сдать, как минимум, четырех ОГЭ: два обязательных и два по выбору. Обязательные предметы - русский язык и математика. Все остальные - по выбору.Если какой-то предмет вы сдаете на ОГЭ, результаты экзамена повлияют на оценку в вашем аттестате. По решению Минпросвещения, здесь действуют правила математического округления.Это значит, что если за год по предмету у вас стоит «отлично» (5), а на ОГЭ вы получили «хорошо» (4), в аттестате все равно будет стоять «отлично» (5). Если же годовая оценка была «отлично», а на ОГЭ вам поставили «удовлетворительно» (3), в аттестат пойдет «хорошо» (4) - то есть среднее арифметическое между «5» и «3».Оценки в аттестате за 9 класс - об основном общем образовании - влияют на то, в какой колледж вы сможете поступить после школы, если не пойдете в 10 класс. В колледжах результаты ОГЭ сами по себе не учитываются. Они только влияют на оценки за год, которые школа вписывает в ваш аттестат.Набор в колледжи России производится по конкурсу аттестатов. В лучшие учреждения СПО конкурс может быть очень высоким = почти как в вузах. Однако существуют и колледжи, где соревнования почти нет. Это значит, что каждый из вас сможет найти для себя место обучения по вкусу - достаточно выбрать подходящую программу и посмотреть список колледжей.Между тем, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил на днях, что ведомство готово рассматривать механизмы оценки знаний учеников, альтернативные единому государственному экзамену, при условии, что они будут независимыми и объективными. В социальных сетях жители России по этому поводу отметили полный развал отечественного классического образования и предложили заменить самого Кравцова.