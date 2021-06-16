Индексация пенсий работающим пенсионерам последние новости из Госдумы сегодня, 16.06.2021

Депутаты Госдумы намерены на встрече с президентом РФ обсудить ряд вопросов. Речь пойдет и об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом завил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.«Думаю, что президент подведет итоги и даст оценку нашей работы, а депутаты поднимут те проблемы, которые предстоит решить следующему, восьмому созыву парламента. Безусловно, для нас самым важным вопросом станет тема индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас этому сопротивляется правительство, но думаю, что президент этот вопрос решит», - рассказал Емельянов.Как считает Емельянов, в ходе грядущей встречи также будут рассмотрены итоги работы уходящего созыва Госдумы и задачи, которые только предстоит выполнить следующему составу законодательного органа.Депутат выразил уверенность в том, что именно тема индексации пенсий работающим пенсионерам может стать в процессе обсуждения ключевой. Он также отметил, что пока против этого выступает правительство, но данный вопрос вполне может решить президент.Пенсии работающим перестали индексироваться в России с 2015 года с целью экономии средств федерального бюджета. В прошлом году в Конституцию страны были внесены поправки, которые предписывают раз в год индексировать пенсии всех граждан.Напомним, законопроекты о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно вносились в Госдуму, поручение провести индексацию пенсионных выплат этой категории граждан ранее дал Владимир Путин.Например, член Совфеда Василий Иконников внес в Госдуму законопроект, который позволит восстановить индексацию пенсий для работающих пожилых людей. Информация об этом содержится в электронной базе нижней палаты, передает РИА Новости.«Документ направлен на восстановление с нынешнего года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года», - говорится в сообщении.Отмечается, что данная мера повысит расходы Пенсионного фонда в 2021 году на 426,4 млрд рублей, в 2022 году – на 524,6 млрд рублей. Финансирование предлагается вести за счет части профицита бюджета.