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Владимир Меньшов причина смерти, от чего умер известный актер

5-07-2021, 11:40

Владимир Меньшов причина смерти, от чего умер известный актер
Знаменитый советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов скончался сегодня, 5 июля 2021 года. Согласно информации от врачей, которые наблюдали его в последнее время, причиной кончины стали обострения на фоне коронавирусной инфекции.

Сообщение о его смерти сообщается на сайте «Мосфильма».

«Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.
На смерть артиста отреагировала его дочь Юлия Меньшова, которая написала в "Инстаграме" следующее: "Всё. Всё… всё…".

Меньшов заболел COVID-19 в конце июня.

Владимир Валентинович Меньшов (17 сентября 1939, Баку, Азербайджанская ССР, СССР - 5 июля 2021, Москва, Россия) - советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит" (1981). Председатель Общественного совета при ФСИН России с 2010 года.

Еще один его фильм - "Любовь и голуби" (1984) - обрел поистине всенародную любовь.

Всего в арсенале Владимира Меньшова боле сотни актерских работ и около трех десятков фильмов в качестве режиссера, сценариста и продюсера.

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