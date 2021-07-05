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Максим певица 5 июля 2021 последние новости, состояние здоровья сегодня 05.07.2021

5-07-2021, 11:40

Максим певица 5 июля 2021 последние новости, состояние здоровья сегодня 05.07.2021
Певица МакSим, которая находилась в искусственной коме, пришла в сознание во время визита священника, который причастил ее. Об этом накануне поведала представительница артистки Маргарита Соколова, которая записала рассказ отца Луки на видео.

Состояние певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021

«Действительно, она уже две недели находится в коме, но когда я вошел, то встретил меня ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину (настоящее имя певицы. - прим. ред.), причастил святых христовых тайн. И не один я заметил, как радостью ее глаза наполнились, лицо стало светлым. И мы все засвидетельствовали, что она и вместе с нами, и понимает, что происходит», - сообщил священник.




Соколова отметила, что верующие о существовании чудес. Она призвала всех неравнодушных молиться за выздоровление МакSим.

Между тем, менеджер МакSим отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о том, что лечение исполнительницы обходится ей в миллионы рублей. Яна Богушевская заявила посредством обращения к аудитории в Instagram, что предоставленная прессой информация не соответствует действительности.

Отвечая на слухи о существенных ценах на лечение МакSим, ее официальная представительница возмутилась домыслами. В частности, она коротко резюмировала: «Это ложь».

Помимо этого, менеджер оказавшейся в больнице певицы подчеркнула, что ее подопечная не лежит в частной клинике и не платит за свое пребывание там миллионы. Пользуясь случаем, Богушевская также отметила, что Рамиль Артюшев не является ее возлюбленным. На самом деле он просто оказывал ей помощь, когда она упала с лошади, но о романтических отношениях речи не шло, сообщает РИА Новости.

На данный момент имеются сведения, что врачи оценивают состояние здоровья МакSим как тяжелое, и она до сих пор находится в искусственной коме, куда ее поместили почти неделю назад, чтобы облегчить для организма процесс противодействия инфекции.

После госпитализации Марины Абросимовой и сообщений об ухудшении состояния в интернете подсчитали, во сколько обходится ее лечение. Согласно слухам, за пребывание в VIP-палате артистка может платить миллионы, однако такие данные озвучивались прессой. Ранее Яна Богушевская уже отрицала слухи о блокировке счетов исполнительницы.

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