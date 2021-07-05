Максим певица 5 июля 2021 последние новости, состояние здоровья сегодня 05.07.2021

Певица МакSим, которая находилась в искусственной коме, пришла в сознание во время визита священника, который причастил ее. Об этом накануне поведала представительница артистки Маргарита Соколова, которая записала рассказ отца Луки на видео.«Действительно, она уже две недели находится в коме, но когда я вошел, то встретил меня ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину (настоящее имя певицы. - прим. ред.), причастил святых христовых тайн. И не один я заметил, как радостью ее глаза наполнились, лицо стало светлым. И мы все засвидетельствовали, что она и вместе с нами, и понимает, что происходит», - сообщил священник.Соколова отметила, что верующие о существовании чудес. Она призвала всех неравнодушных молиться за выздоровление МакSим.Между тем, менеджер МакSим отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о том, что лечение исполнительницы обходится ей в миллионы рублей. Яна Богушевская заявила посредством обращения к аудитории в Instagram, что предоставленная прессой информация не соответствует действительности.Отвечая на слухи о существенных ценах на лечение МакSим, ее официальная представительница возмутилась домыслами. В частности, она коротко резюмировала: «Это ложь».Помимо этого, менеджер оказавшейся в больнице певицы подчеркнула, что ее подопечная не лежит в частной клинике и не платит за свое пребывание там миллионы. Пользуясь случаем, Богушевская также отметила, что Рамиль Артюшев не является ее возлюбленным. На самом деле он просто оказывал ей помощь, когда она упала с лошади, но о романтических отношениях речи не шло, сообщает РИА Новости.На данный момент имеются сведения, что врачи оценивают состояние здоровья МакSим как тяжелое, и она до сих пор находится в искусственной коме, куда ее поместили почти неделю назад, чтобы облегчить для организма процесс противодействия инфекции.После госпитализации Марины Абросимовой и сообщений об ухудшении состояния в интернете подсчитали, во сколько обходится ее лечение. Согласно слухам, за пребывание в VIP-палате артистка может платить миллионы, однако такие данные озвучивались прессой. Ранее Яна Богушевская уже отрицала слухи о блокировке счетов исполнительницы.