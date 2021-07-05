Когда закроют границы Турции для туристов из России, последние новости сегодня, 05.07.2021

После восстановления полноценного авиасообщения с Турцией прошло совсем немного времени, которого, впрочем, оказалось достаточно для многих российских туристов, чтобы посетить эту страну ради долгожданного отдыха. Теперь же стали появляться сообщения о возможном очередном закрытии турецких границ для россиян.
Могут ли закрыть границы Турции для туристов: новости сегодня, 5 июля 2021
Турция может решиться на закрытие границ из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал первый вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.
«Любые страны могут закрыться, в том числе Турция. Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически, любая страна может закрыться», - сообщил Канторович.
Правда, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сомневается в таком сценарии. Он уверен, что Турция навряд ли закроется для россиян, информирует Ura.
«Недавно Турция закрыла границы для шести стран, но мы туда не входим. В общем, у нас заболеваемость ниже, значительно. В список тех стран не попадем. Будем вакцинироваться - не попадем», - пояснил Барзыкин.
Снятие запрета на полеты в Турцию из России вызвало волну российских туристов в Анталье, сообщил директор аэропорта Антальи Дениз Варол.
Варол рассказал, что всего с 22 по 29 июня в Анталью прибыло 1707 рейсов из зарубежья. Общее число туристов за неделю составило 326?570 человек, из которых 110?000 прилетели из России.
Он добавил, что за восемь последних дней июня в Анталье приземлились 389 самолетов из 20 российских городов и отметил, что в сутки в город прибывают около 15?000 российских туристов.