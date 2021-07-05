Ситуация в Крыму из-за ливней на сегодня, 05.07.2021, что происходит в Ялте после наводнения сейчас, 5 июля

В Ялте снова затопило некоторые улицы города, рабочие уже несколько часов подряд трудятся над устранением последствий сильного ливня, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.По ее словам, дождь хлещет по курортной столице Крыма с ночи. Все силы брошены на борьбу со стихией. Больше всего пострадали улицы Кривошты и Вергасова. По кадрам можно понять, что некоторым местным строениям неминуемо будет нанесен повторный ущерб."Рабочие убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов", - поведала Павленко.По словам представителя властей Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. В Байдарской долине вышла из берегов река Бага. В селе Куйбышево Бахчисарайского района уже подтоплено около 50 домовладений.Как сообщил Сергей Аксенов, все местные службы работают в усиленном режиме, на каждом участке определен старший. Под особым контролем Оперативного штаба находится курортная столица Крыма.На место нового затопления уже выехали вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов, министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев, председатель Государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.Необходимо напомнить о том, что текущим летом Крым страдает от непогоды регулярно. С 17 июня здесь действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Предварительно прямой ущерб оценен в 12,5 млрд рублей.