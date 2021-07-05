Обязательная вакцинация от коронавируса в Омской области в июле 2021, для кого ввели

В воскресенье, 4 июля 2021 года, вышло официальное постановление Роспотребнадзора, которым закрепляется обязательная вакцинация для омичей из наиболее «контактных» сфер бизнеса, а также для чиновников.В документе сказано, что обязательная вакцинация вводится для работников, которые задействованы в сферах торговли и услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, общественного транспорта, ЖКХ и энергетики, культурных, досуговых, спортивных учреждений, детских лагерей и детских игровых комнат. Кроме того, вакцинироваться должны государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти Омской области и подведомственных им организаций.Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, привиться вторым компонентом надо до 26 августа. Получить вакцину должны не менее 60% от общей численности работников, исключение составят те, кто имеют медицинские противопоказания.В Омской области с начала пандемии зарегистрировано 51 876 случаев заболевания, скончались от COVID-19 1532 человека.Жители региона не могут оперативно поставить себе прививку от коронавируса, но не потому, что нет вакцины, а совсем по другой причине.Министерство здравоохранения Омской области заявило, что в регионе достаточно вакцины от коронавируса. Многие жители сетуют на то, что не могут оперативно сделать себе прививку. Кроме того, Роспотребнадзор ввел с 4 июля обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных сфер деятельности."Количества вакцины достаточно, но стало много желающих ее поставить, поэтому снова вернулись листы ожидания", - рассказали в региональном Минздраве.Чтобы вакцинироваться от коронавируса, омичам теперь придется встать в очередь. Сроки ожидания прививки вырастут, так как на повышенный спрос наложилось требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Это дополнительно десятки тысяч жителей региона.