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Обязательная вакцинация от коронавируса в Омской области в июле 2021, для кого ввели

5-07-2021, 11:40

Обязательная вакцинация от коронавируса в Омской области в июле 2021, для кого ввели
В воскресенье, 4 июля 2021 года, вышло официальное постановление Роспотребнадзора, которым закрепляется обязательная вакцинация для омичей из наиболее «контактных» сфер бизнеса, а также для чиновников.

Обязательная вакцинация в Омской области: кому нужно поставить прививку

В документе сказано, что обязательная вакцинация вводится для работников, которые задействованы в сферах торговли и услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, общественного транспорта, ЖКХ и энергетики, культурных, досуговых, спортивных учреждений, детских лагерей и детских игровых комнат. Кроме того, вакцинироваться должны государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти Омской области и подведомственных им организаций.

Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, привиться вторым компонентом надо до 26 августа. Получить вакцину должны не менее 60% от общей численности работников, исключение составят те, кто имеют медицинские противопоказания.




В Омской области с начала пандемии зарегистрировано 51 876 случаев заболевания, скончались от COVID-19 1532 человека.

Жители региона не могут оперативно поставить себе прививку от коронавируса, но не потому, что нет вакцины, а совсем по другой причине.
Министерство здравоохранения Омской области заявило, что в регионе достаточно вакцины от коронавируса. Многие жители сетуют на то, что не могут оперативно сделать себе прививку. Кроме того, Роспотребнадзор ввел с 4 июля обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных сфер деятельности.

"Количества вакцины достаточно, но стало много желающих ее поставить, поэтому снова вернулись листы ожидания", - рассказали в региональном Минздраве.

Чтобы вакцинироваться от коронавируса, омичам теперь придется встать в очередь. Сроки ожидания прививки вырастут, так как на повышенный спрос наложилось требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Это дополнительно десятки тысяч жителей региона.

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