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Правила въезда в Черногорию для россиян, когда откроют: какие действуют летом 2021, последние новости

5-07-2021, 11:40

Правила въезда в Черногорию для россиян, когда откроют: какие действуют летом 2021, последние новости
Удивительные каньоны и заливы, высоченные горы и невероятно богатые долины, маленькие городки с неповторимым колоритом, а еще озера, водопады и прекрасные побережья - все это ждет россиян, которые решились отдыхать в Черногории. Приятные новости приготовили власти страны для наших туристов - Черногория сняла все барьеры на посещение курортов летом 2021 года.

Пока что прямого авиасообщения у России с Черногорией нет. Туристам из регионов придется лететь сначала до Москвы, а потом делать пересадку в Вене, Белграде, Будапеште или другом городе. Правила пересадки и ограничения, которые вводит аэропорт той или иной страны, туристу нужно уточнять дополнительно.

Виза для россиян желающих посетить Черногорию не нужна. Кстати и ПЦР тест на коронавирус тоже не понадобится. Справка о вакцинации и состоянии здоровья тоже не потребуется.

Число новых случаев коронавируса в Черногории постепенно уменьшается. Темпы вакцинации в стране умеренные (одна доза - 24.1%, полная вакцинация - 21.9%). На 4 июля в стране зафиксировано 100 тысяч заболевших, выздоровело более 98 000, летальных случаев - 1614.




Между тем, сервис Aviasales сообщает, что 50% туристов, которые приняли участие в последнем опросе, не понимают, какие страны являются доступными для путешествий после частичного снятия ограничений. Появляется так много информации, что потенциальные курортники просто путаются в ее достоверности. Компания утверждает, что специалисты исследовали мнение 110 000 туристов и оказалось, что 45% не понимают, в какие государства есть возможность отправиться на отдых.

Большая часть опрошенных подтверждает, что знает об открытии Кубы и Болгарии. Вместе с этим пользователи ресурса выразили сомнения, что можно отправиться на отдых в Грецию, Грузию или Марокко. На самом деле, данные государства являются открытыми для отдыхающих, но информирование на тему возможности путешествий, как показывает опрос, недостаточное.

Часть российских туристов ошибочно полагают, что для отдыха доступна Португалия, Мальта, Словакия и Канада. Примерно 25% респондентов сообщают, что для российских туристов открылась Шри-Ланка, Панама и Израиль. На самом деле, это мнение ошибочное и государства пока закрыты. Неверным является мнение некоторых опрошенных на тему того, что доступными для россиян являются Нидерланды, Мадагаскар и Польша.

Если говорить о доступных для туризма направлениях, то чаще всего российские туристы ищут возможность отдохнуть в Турции, на Кипре, в Греции, Грузии или Черногории. Такие данные сообщает указанный сервис. Сами туристы в социальных сетях неоднократно заявляли, что уже начали путаться в том, какие государства доступны для путешественников, а какие остаются закрытыми. Более того, едва ли не ежедневно меняются правила посещения разных курортов. Иногда законы действуют по-разному в разных регионах одной страны.

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