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Чартеры в Шарм-эль-Шейх когда полетят из России
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Чартеры в Шарм-эль-Шейх когда полетят из России

5-07-2021, 11:40

Чартеры в Шарм-эль-Шейх когда полетят из России
Египет могут открыть для российских туристов уже в ближайшие дни.

Консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев выразил надежду на то, что со дня на день президент РФ Владимир Путин подпишет указ о возобновление прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Он отметил, что международный аэропорт Хургады уже готов к визиту российских сотрудников, которые будут контролировать прибытие и движение российских рейсов в аэропорту Хургады. Для 8 российских специалистов предоставят жилье в туристическом поселке.

Отмечается, что египетские отельеры и туроператоры находятся в ожидании российских туристов и возлагают на них большие надежды.




Также известно, что глава Минпромторга Денис Мантуров уже сообщал о подготовке соответствующего указа президента, который должен получить одобрение Оперштаба. Только после этого Росавиация оповестит авиаперевозчиков о возобновлении полетов.

Тем временем, введенные властями Египта жесткие ограничения на работу общественных мест и публичных пляжей на ближайшие две недели не затрагивают популярных курортных зон.

Коронавирусные ограничения на работу общественных мест и публичных пляжей, о которых недавно объявили египетские власти, не затронут курортных зон. Об этом заявило министерство туризма и древностей страны.

Как сообщил министр Халеда аль-Анани, было принято решение освободить от выполнения требований зоны отелей со своими пляжами, кафетериями и ресторанами.

Однако это не означает, что с курортных зон сняты все требования. Туристы по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать другие профилактические меры безопасности.

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