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Марина Абросимова (МакSим), последние новости, как себя чувствует: пришли ли в сознание певица Максим

5-07-2021, 11:40

Марина Абросимова (МакSим), последние новости, как себя чувствует: пришли ли в сознание певица Максим
Представитель певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Яна Богушевская отреагировала на информацию о том, что артистка якобы пришла в сознание, сообщает РИА Новости. По ее словам, Абросимова по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее духовник Абросимовой игумен Лука (Степанов) назвал слухами сообщения СМИ о том, что певица без сознания. Он заявил, что у нее «есть сознание».

Богушевская отметила, что игумен Лука действительно является духовником МакSим, но из комы певицу не выводили.

Певица подключена к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирусную инфекцию у нее показывал отрицательный результат.

Медицинские специалисты рассказали сможет ли певица МакSим выйти из комы. По их прогнозам, спасти певицу сможет только чудо.




По словам врачей, у исполнительницы все симптомы коронавирусной инфекции, но ПЦР-тесты по-прежнему остаются отрицательными. Это может быть связано с тем, что несколько дней МакSим пыталась лечиться самостоятельно, принимая противовирусные препараты и антибиотики. Следы инфекции могли просто быть смыты со слизистой.

На данный момент у певицы наблюдается интоксикация всего организма, низкая сатурация в крови и плохая реакция зрачков на внешние раздражители.

"Если она сможет выкарабкаться, то это будет просто чудо. Но даже в таком случае возможны осложнения", - пояснили врачи.

Пока МакSим находится в больнице, ее дочки - 12-летняя Саша и 6-летняя Маша переехали к бабушке, матери артистки. Несмотря на то, что каждая из девочек имеет отца (Алексей Луговцев и Антон Петров соответственно), временно пожить с ними им не довелось. Так решила семья Марины.

Светлана Викторовна, мама артистки, приглядывает за внучками. Она занимает их, чтобы те не грустили, а также успокаивает, когда они просят увидеть маму. К младшей дочери МакSим приходит няня, которая помогает за ней следить.

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