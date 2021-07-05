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Работающие пенсионеры, новости об индексации, повысят на сколько пенсии в августе 2021

5-07-2021, 11:40

Работающие пенсионеры, новости об индексации, повысят на сколько пенсии в августе 2021
Пенсионный фонд России (ПФР) озвучил, кто из пожилых граждан получит повышение пенсионных выплат уже меньше чем через месяц. Как уточнили специалисты, уже через несколько недель увеличение цифр на своих счетах увидят работающие пенсионеры.

Повышение пенсий в августе 2021 для работающих пенсионеров

К сожалению, это не возвращение индексации выплат на постоянной основе, которую с нетерпением ждут пожилые работающие. В ПФР напомнили, что страховые пенсии работающих по-прежнему начисляются без учета индексации и других корректировок. Однако с 1 августа многие работающие пенсионеры все-таки смогут получить прибавку.




Им проведут перерасчет выплат за счет страховых взносов, которые были перечислены в ПФР в течение 2020 года. Важно при этом, чтобы пенсионер работал весь год и получал официальную заработную плату. Максимум можно рассчитывать на прибавку в виде трех пенсионных баллов, то есть не более 300 рублей в целом.

Индексация работающим пенсионерам: последние новости

Вокруг восстановления индексации работающим пенсионерам то и дело возникают разговоры. Россияне будучи на пенсии хотят получать достойные выплаты, которые индексировались бы на ежегодной основе. Власти же сетуют на нехватку бюджетных ресурсов.

Новый информационный повод возник накануне, когда уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказала свое мнение по поводу проекта об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Москалькова назвала такой закон необходимой мерой. Индексация поможет повысить благосостояние пожилых граждан. Уполномоченный по правам человека высказала надежду, что соответствующий документ будет принят в ближайшее время.

Она упомянула и другие позитивные и справедливые инициативы. Такие, как назначение страховой пенсии по старости для лиц, имеющих четырех и более детей. По мнению омбудсмена, и это найдёт в ближайшее время отражение в законодательстве.

"Неоднократно выступали в поддержку данной инициативы, в том числе в докладе о деятельности уполномоченного в Российской Федерации за 2020 год", - поведала Москалькова.

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