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Что будет если не сдать дополнительный экзамен ЕГЭ 2021: сроки пересдачи

5-07-2021, 11:41

Для тех, кто не смог набрать минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, есть возможность пересдачи. Резервный день был в нынешнем году 28 июня.

Что касается пересдачи ГВЭ, то они запланированы на сентябрь в период с 3 по 17-е число. Однако для тех учащихся, которые не смогли пересдать и в резервные дни, больше нет возможности сдать ЕГЭ в 2021 году. В таком случае необходимо ждать только следующего года.

Баллы, которые набрал выпускник на ЕГЭ в 2021 году, будут действительны еще на протяжении 4-х лет, то есть до 2025 года. У каждого предмета есть официальная дата объявления итогового результата.

Ознакомиться с количеством набранных баллов можно на портале Госуслуг, в школе, которой обучается ученик, или же на официальном сайте ЕГЭ. Столичные выпускники могут посмотреть свои результаты по Единому государственному экзамену на официальном сайте мэра Москвы.

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