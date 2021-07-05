Что будет если не сдать дополнительный экзамен ЕГЭ 2021: сроки пересдачи

Для тех, кто не смог набрать минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку, есть возможность пересдачи. Резервный день был в нынешнем году 28 июня.Что касается пересдачи ГВЭ, то они запланированы на сентябрь в период с 3 по 17-е число. Однако для тех учащихся, которые не смогли пересдать и в резервные дни, больше нет возможности сдать ЕГЭ в 2021 году. В таком случае необходимо ждать только следующего года.Баллы, которые набрал выпускник на ЕГЭ в 2021 году, будут действительны еще на протяжении 4-х лет, то есть до 2025 года. У каждого предмета есть официальная дата объявления итогового результата.Ознакомиться с количеством набранных баллов можно на портале Госуслуг, в школе, которой обучается ученик, или же на официальном сайте ЕГЭ. Столичные выпускники могут посмотреть свои результаты по Единому государственному экзамену на официальном сайте мэра Москвы.