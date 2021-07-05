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Как состояние здоровья певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021

5-07-2021, 11:41

Как состояние здоровья певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021
Состояние певицы МакSим (настоящее имя - Марина Максимова) остается тяжелым, но никаких новых осложнений у нее нет, сообщила ее представитель. Поклонники активно интересуются самочувствием прославленной российской исполнительницы.

Последние новости о певице МакSим на сегодняшний день, 5 июля 2021

Пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала о здоровье госпитализированной певицы МакSим. Врачи, по словам агента, не видят изменений в состоянии артистки. Марина продолжает находиться в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ.




Состояние певицы МакSим остается прежним - об этом накануне сообщила представитель артистки. Пиар-менеджер Яна Богушевская рассказала, что врачи не замечают не ухудшения, ни улучшения ситуации.

"Врачи говорят пока так же, без каких-либо значительных изменений", - проинформировали Богушевская общественность о состоянии певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021.

Богушевская добавила, что медики брали у Марины Максимовой анализы и делали тесты на коронавирус, которые показывали отрицательный результат. В настоящий момент врачи не делают тесты и занимаются только лечением певицы.

Как мы сообщали ранее, популярная певица MакSим была госпитализирована с пневмонией в середине июня. Тесты на коронавирус оказались отрицательными, но поражение легких у исполнительницы было на уровне 40%. После госпитализации, уже в больнице, Марину Максимову погрузили в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.

Необходимо пояснить, что две недели в медикаментозной коме (именно столько в ней пребывает артистка), это уже много. Обычно, врачи стараются держать пациента в таком состоянии как можно меньше, иначе потом возникают различные неприятные последствия, как например затекание мышц, суставов, кратковременное нарушение речи, способности ходить. Это, конечно, устраняется в ходе реабилитации, но последствия от долгой медикаментозной комы неизбежны и неприятны.

Кроме того, обычно пневмония лечится в течение двух недель, через две недели человека выписывают. Но это обычно, при коронавирусе, как мы видели, люди находятся на ИВЛ и в медикаментозной коме и по месяцу. Хотя общая картина по коронавирусу, это всё те же 2 недели, даже при пневмонии. Хотя тесты у исполнительницы отрицательные.

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