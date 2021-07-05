Суд над Эдвардом Билом, когда состоится: последние новости про дело о ДТП

Пресненский районный суд столицы 7 июля 2021 года проведет предварительное заседание по делу блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) о ДТП на Садовом кольце, в результате которого пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.«Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля назначено на 7 июля 2021 года в 9:30», - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.Прокуратура передала в суд дело блогера для рассмотрения по существу. Несмотря на примирение сторон, органы предварительного расследования отказали в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела.По решению суда блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего блогеру запрещено выходить из дома в период с 20:00 до 8:00, пишет Агенство городских новостей "Москва".На Садовом кольце 1 апреля произошла авария с участием пяти легковых автомобилей. В результате аварии пострадала водитель Volkswagen, она была госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ход расследования взят под личный контроль прокурором Москвы Денисом Поповым.По данным СМИ, ДТП спровоцировала машина Audi, которая вылетела на встречную полосу. Уточнялось, что автомобилем управлял блогер Эдвард Бил. В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что машина, выехавшая на встречную полосу, с начала 2021 года более 400 раз нарушала скоростной режим. Тем не менее штрафы не были выписаны, так как на автомобиле были установлены подложные номера.