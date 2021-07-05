Ильназ Галявиев новости сегодня о казанском стрелке 5 июля 2021, где сейчас Галявиев находится и что с ним

Несмотря на тот факт, что казанский стрелок Ильназ Галявиев признался в массовом расстреле людей в одной из школ столицы Татарстана, называть себя агрессивным человеком он не хочет. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия в рамках уголовного дела.Свежие новости по этому резонансному делу указывают на то, что накануне в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении Ильназу Галявиеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.Ходатайство на данный момент не рассмотрено, конкретная дата еще не назначена.Несколько дней назад правозащитники смогли пообщаться с Ильназом. Их удивлению не было предела, когда он заявил, что хочет поскорее вернуться в родную Казань, где условия содержания за решеткой он назвал более комфортными. В первую очередь стрелок из Казани пожаловался на рацион питания, который ему не подходит в Москве."Все по справедливости тут. Просто хочу домой. В казанском СИЗО вкуснее кормят, чем в "Бутырке". Там по утрам каша на молоке, в обед борщ обычно бывает, а вечером - макароны с рыбными консервами. В Казани у меня на счету изолятора деньги были (родные положили). Я мог заказать в тюремном ларьке шоколад и конфеты. Выдавали их к обеду", - заявил Галявиев, не уточнив при этом, кто конкретно из родственников поддерживает его финансово.Во время общения с правозащитниками Галявиев подробно рассказал о том будущем, которое он бы хотел иметь. Он хотел бы продолжить образование, однако учиться на инвестора - к профессии программиста охладел. Пока же "казанскому стрелку" хочется читать и не слышать сокамерника, потому что "он все время разговаривает и разговаривает, с ним трудно […] люблю тишину". Правозащитников Ильназ просил передать "Сияние" Стивена Кинга, что-то на их выбор и, например, Джека Лондона.Отдельно стоит остановиться на заявлении Галявиева о том, что он не считает себя агрессивным человеком. "Вообще я хотел сказать, что я сам по себе не агрессивный, я спокойный", - пояснил казанский стрелок на встрече с правозащитниками.19-летний житель Казани Ильназ Галявиев обвиняется в убийстве двух и более лиц по ч. 2 ст. 105 УК РФ: 11 мая он устроил стрельбу в гимназии № 175 и убил девять человек. В мае решением Советского районного суда Казани он был заключен под стражу до 11 июля. Сейчас он находится в московском СИЗО «Бутырка».