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Когда полеты возобновятся в Египет: открытие чартеров в Хургаду, новости для туристов

5-07-2021, 11:41

Когда полеты возобновятся в Египет: открытие чартеров в Хургаду, новости для туристов
Когда в Египет полетят чартеры из России? Данный вопрос продолжает находиться на повестке дня у многих отечественных туристов, которые искренне надеются, что текущим летом у них появится возможность отдохнуть на египетских курортов. Этого они уже откровенно заждались.

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Консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев прокомментировал сроки открытия Египта для российских путешественников.

Так, открытие может произойти уже в ближайшее время. Эксперт считает, что на днях президент РФ Владимир Путин подпишет новый указ о возобновлении прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.




Кстати, аэропорт Хургады уже закончился подготовку к приему российских сотрудников, что будут следить за процедурами прибытия и движения российских рейсов.

Отмечается, что египетские отельеры и туроператоры ждут наших путешественников и возлагают на них немалые надежды. Но после возвращения туристов из РФ отельеры смогут серьезно повысить цены на свои услуги, чтобы возместить убытки, полученные из-за разгула коронавируса.

На сегодняшний день можно говорить о том, что египетские отельеры и туроператоры уже вовсю ожидают прилета российских туристов, так как местные предприниматели возлагают на них большие надежды. После возвращения россиян отельеры смогут значительно поднять цены на свои услуги, что позволит египтянам возместить все убытки, полученные из-за коронавируса и других проблем.

Чартерные рейсы на территорию курортов Красного моря запретили осенью 2015 года, после того как над Синайским полуостровом взорвался самолет "Когалымавиа", которая возвращала туристов с отдыха. После этого рейсы были лишь до Каира, но, чтобы оказаться в курортных городах, люди ехали по шесть часов на автобусах.

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