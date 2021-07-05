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Михаил Ефремов сегодня 5 июля 2021: последние новости, где находится, что нового известно на 05.07.2021

5-07-2021, 11:41

Михаил Ефремов сегодня 5 июля 2021: последние новости, где находится, что нового известно на 05.07.2021
Известный российский актер Михаил Ефремов планирует раньше срока покинуть тюремное заведение. Для этого он подготовил документы с помощью своих адвокатов, на основании которых намерен просить суд смягчить ему наказание.

Михаил Ефремов: новости сегодня, 05.07.2021

Его юристы уже подали кассационную жалобу. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства - активные занятия артиста общественной деятельностью, благотворительностью и возмещение ущерба пострадавшему.

Но самое главное, не было принято во внимание то, что в момент аварии погибший не был пристегнут ремнем безопасности, что повлияло на получение тяжелых травм и последующей смерти, полагает осужденный артист.

Однако прокуратура отказалась поддерживать ходатайство актера Михаила Ефремова о смягчении приговора за пьяную аварию 8 июня 2020 года.




Свои возражения прокуратура направила в кассационный суд. Ефремов осужден на 7,5 года за смертельное ДТП.

«Прошу приговор Пресненского районного суда Москвы от 8 сентября и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Мосгорсуда от 22 октября в отношении Ефремова М. О. оставить без изменения, кассационные жалобы осужденного и его защитников - адвокатов Хархорина П. А. и Филиппова Р. М. - без удовлетворения», - сказано в возражении.

В прокуратуре считают, что суд действовал в рамках закона. Также прокурор напомнил, что актер уже не раз привлекался за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности. Помимо этого он отказался переводить Ефремова в колонию-поселение.

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