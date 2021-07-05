Певица Максим последние новости сегодня 05.07.2021, состояние здоровья на 5 июля

Тысячи поклонников, друзей и коллег певицы Марины Максимовой с замиранием сердца наблюдают за тем, как развиваются события вокруг нее. Звезда уже несколько недель находится в больнице в критическом состоянии, пребывает в медикаментозной коме и находится под аппаратом ЭКМО.Накануне короткой инсайдерской информацией о состоянии Марины и её лечении поделилась светская львица Анна Калашникова. Звезда рассказала, что узнала от знакомых врачей, насколько серьезно положение Марины. Тем не менее те же врачи рассказали Анне, что врачебная практика знает огромное количество случаев, когда пациентов спасали даже со стопроцентным поражением легких."Да, положение очень серьезное. Но знакомые медики утверждают, что есть много положительных случаев, когда люди поправлялись практически со 100-процентным поражением", - цитирует Анну "Собеседник".За жизнь МакSим сейчас борются светила московской медицины. Калашникова напомнила о примере Анастасии Заворотнюк - молитвы помогли женщине получить шанс на ремиссию. И пусть Марина Абросимова (настоящее имя певицы) не болеет раком, ее положение описывается как тяжелое.Анна готова протянуть Марине руку помощи в финансах - она заверила, что оплатит МакSим лечение, если она того захочет. Рядом с артисткой находятся самые близкие и тоже ждут чуда. К сожалению, в интернете то и дело появляются фейковые новости о состоянии артистки - на этой неделе в соцсетях даже проскакивали сообщения о смерти. Но все они были опровергнуты близким окружением.Певица МакSим до сих пор находится в тяжелом состоянии. В сознание она не приходила. Об этом сообщил представитель исполнительницы.Таким образом она прокомментировала публикации в СМИ, в которых духовник певицы игумен Лука (Степанов) назвал слухами то, что МакSим находится без сознания. Он заявил, что у нее «есть сознание».Представитель отметила, что игумен действительно является духовником исполнительницы. Но из комы врачи ее не выводили, она подключена к аппарату ИВЛ.