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Анастасия Заворотнюк сегодня 2021 последние новости на 5 июля, что с ней происходит, состояние здоровья 05.07.2021

5-07-2021, 11:41

Анастасия Заворотнюк сегодня 2021 последние новости на 5 июля, что с ней происходит, состояние здоровья 05.07.2021
Муж известной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев появился на публике после долгого перерыва. Он вышел на лед обновленного шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Фигуристка опубликовала у себя в соцсети фото своего коллеги, увидев которое, подписчики пришли в ужас.

«Наша команда не останавливается на достигнутом, совершенствуется, увеличивается (четыре олимпийских чемпионки в роли Людмилы) и верит в то, что, даря людям мгновения волшебства, мы делаем этот мир чуточку добрее и сказочнее!» - написала она.

Страшнее всего не тысячи сочувствующих комментариев и слезы, пролитые на ток-шоу, не хэштеги, запущенные в поддержку, и даже не объявление о сборе средств для заболевшего. Самое страшное - неизвестность. О состоянии любимой целыми поколениями Анастасии Заворотнюк известно немного, и оттого становится тревожнее: кажется, что если семья актрисы молчит, значит, ситуация трагическая.




Именно поэтому в сети так много домыслов и слухов о здоровье «прекрасной няни» - поклонники и просто сочувствующие хотят знать, что с их любимой артисткой происходит на самом деле. По этой же причине друзья, знакомые и незнакомые для семьи Анастасии регулярно высказываются о ее состоянии, как паззл складывая грустную картинку. Только несколько человек в мире знают правду о Заворотнюк - ее семья.

Анастасия Заворотнюк: последние новости

За актрисой сейчас ухаживает муж, Петр Чернышев, и старшая дочь Анна Стрюкова. Девушка регулярно появляется в Инстаграме и общается с подписчиками. Конечно, ей постоянно задают вопросы о матери, что в конце концов привело ее саму к тяжелому недугу. Дочь Заворотнюк накрыла черная депрессия из-за болезни матери, и теперь Анна буквально умоляет: не просите подробностей, это больно!

Анастасия Заворотнюк почти три года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Ее близкие рассказали о состоянии здоровья актрисы. Очень сильно за Анастасию Заворотнюк переживает ее дочь. Он рассказала, что никак не может смириться с болезнью матери, и сама проходит лечение. Об этом Анна написала в Instagram.

"Страшная болезнь моей мамы, которая окончательно перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю", - поведала дочь актрисы.

Анне приходится заниматься с психологом, чтобы справиться со своей болью. Последние несколько лет стали самыми тяжелыми для нее.

По словам знакомых Заворотнюк, актриса похудела, однако у нее вновь выросли волосы после химиотерапии. Соседи утверждают, что женщина улыбалась и имела хорошее настроение.

"У нее появился позитивный настрой. Видно, что она окрепла и уже готовится дать интервью на телевидении. Мы очень рады, что Насте стало лучше и верим в ее полное исцеление", - поведали соседи.

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