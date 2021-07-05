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Указ Путина о единовременной выплате семьям, имеющим детей

5-07-2021, 11:41

Указ Путина о единовременной выплате семьям, имеющим детей
Семьи с детьми-школьниками получат по десять тысяч рублей уже этим летом. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, семьям с детьми-школьниками от шести до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет единовременно выплатят по десять тысяч рублей.

Выплаты на школьников в июле и августе 2021 года по 10 тысяч рублей

У ребенка должно быть российское гражданство, учиться он должен по основной общеобразовательной программе. Выплаты начнут поступать с августа этого года.

Выплата в десять тысяч не будет учитываться в составе доходов семьи при получении иных мер соцподдержки. Также эти средства не подпадают под взыскание по исполнительным документам.

Полученные деньги родители смогут направить на приобретение для ребенка нужных вещей.




Депутаты Госдумы указывают, что они готовы поддержать предложение главы страны по выплатам. Российские семьи пострадали от последствий эпидемии коронавируса. Даже сбор в школу первоклассника обойдется недешево. Чтобы ему купить тетрадки и учебники, потратить нужно будет 3-4 тыс. руб. Также школьнику нужны форма, рюкзак и иные принадлежности для учебы.

Депутаты Думы указывают на важность получения выплат всеми, кого она касается. Уточнятся, что инициатива была создана в виде указа президента. Это из-за того, что парламент не успел бы проголосовать за этот законопроект до начала сентября текущего года.

Российское правительство должно будет обеспечить и установить порядок проведения единовременных выплат. При этом Пенсионный фонд обязан обеспечить этот процесс согласно указу.

В начале лета текущего года российский вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что правительство установило режим выплат на первоклассников. Граждане получат возможность оформления запроса на 10 тыс. руб. уже с 15 июля 2021 года.

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