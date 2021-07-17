Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости

Состояние здоровья певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, немного улучшилось, однако значительного прогресса пока не наблюдается. Об этом сообщила генеральный директор артистки Маргарита Соколова.«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей - это все займет время. Надо набраться терпения», - рассказала она в беседе с телеканалом "Звезда".Несколько дней назад в сети появилось видео с последнего на сегодняшний день выступления певицы МакSим, которое состоялось в Казани по случаю Дня России. Сейчас же, как известно, артистка находится в искусственной коме и подключена к ЭКМО, поскольку ей была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.К слову, во время того самого концерта в Казани исполнительница уже была больна и вышла на сцену с высокой температурой. Несмотря на это, она пела вживую, полностью отказавшись от фонограммы. Как пишут в сети, это могло стать ее роковой ошибкой, поскольку пение дает большую нагрузку на дыхательную систему, что, по уверению врачей, в случае МакSим было строго противопоказано.Теперь же поклонники звезды каждый день надеются получить новости об улучшении ее самочувствия, а видео с ее выступления в Казани и вовсе довело многих из них до слез. Так, в комментариях пользователи сети написали: «Я реву. Мне ни за кого так не было больно, как за нее. Пожалуйста, живи, наша любимая», «Ты еще споешь. Мы молимся за тебя», «Живи ради дочерей».Напомним, что сама МакSим рассказала о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 15 июня. При этом сделать прививку от коронавируса исполнительница не успела. Спустя несколько дней звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.