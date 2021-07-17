Сегодня
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду
Дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, где сейчас находится стрелок из Казани, последние новости сегодня 2021
Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости
Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021
Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля
Как направить заявления на выплату на школьников в пенсионный фонд с 15 июля 2021 по 10 тысяч рублей, какие документы нужны
Анастасия Заворотнюк сегодня 2021 последние новости на 5 июля, что с ней происходит, состояние здоровья 05.07.2021
Указ Путина о единовременной выплате семьям, имеющим детей
Ильназ Галявиев новости сегодня о казанском стрелке 5 июля 2021, где сейчас Галявиев находится и что с ним
Когда полеты возобновятся в Египет: открытие чартеров в Хургаду, новости для туристов
Михаил Ефремов сегодня 5 июля 2021: последние новости, где находится, что нового известно на 05.07.2021
Певица Максим последние новости сегодня 05.07.2021, состояние здоровья на 5 июля
Что будет если не сдать дополнительный экзамен ЕГЭ 2021: сроки пересдачи
Как состояние здоровья певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021
Суд над Эдвардом Билом, когда состоится: последние новости про дело о ДТП
Правила въезда в Черногорию для россиян, когда откроют: какие действуют летом 2021, последние новости
Чартеры в Шарм-эль-Шейх когда полетят из России
Все новости
Категории / Новости

Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости

17-07-2021, 09:58

Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости
Состояние здоровья певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, немного улучшилось, однако значительного прогресса пока не наблюдается. Об этом сообщила генеральный директор артистки Маргарита Соколова.

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей - это все займет время. Надо набраться терпения», - рассказала она в беседе с телеканалом "Звезда".

Несколько дней назад в сети появилось видео с последнего на сегодняшний день выступления певицы МакSим, которое состоялось в Казани по случаю Дня России. Сейчас же, как известно, артистка находится в искусственной коме и подключена к ЭКМО, поскольку ей была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.




К слову, во время того самого концерта в Казани исполнительница уже была больна и вышла на сцену с высокой температурой. Несмотря на это, она пела вживую, полностью отказавшись от фонограммы. Как пишут в сети, это могло стать ее роковой ошибкой, поскольку пение дает большую нагрузку на дыхательную систему, что, по уверению врачей, в случае МакSим было строго противопоказано.

Теперь же поклонники звезды каждый день надеются получить новости об улучшении ее самочувствия, а видео с ее выступления в Казани и вовсе довело многих из них до слез. Так, в комментариях пользователи сети написали: «Я реву. Мне ни за кого так не было больно, как за нее. Пожалуйста, живи, наша любимая», «Ты еще споешь. Мы молимся за тебя», «Живи ради дочерей».

Напомним, что сама МакSим рассказала о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 15 июня. При этом сделать прививку от коронавируса исполнительница не успела. Спустя несколько дней звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

Также по теме
Певица Максим последние новости сегодня 05.07.2021, состояние здоровья на 5 июля
Новости // 5-07-2021, 11:41
Максим певица 5 июля 2021 последние новости, состояние здоровья сегодня 05.07.2021
Новости // 5-07-2021, 11:40
Как состояние здоровья певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021
Новости // 5-07-2021, 11:41
Марина Абросимова (МакSим), последние новости, как себя чувствует: пришли ли в сознание певица Максим
Новости // 5-07-2021, 11:40
Алиса Фрейндлих: последние новости сегодня, 12.02.2021, как состояние здоровья известной актрисы сейчас, 12 февраля
Новости // 12-02-2021, 06:56
Борис Моисеев сегодня, 03.06.2021, как состояние здоровья, последние новости на сегодняшний день, 3 июня 2021
Новости // 3-06-2021, 15:56
Алиса Фрейндлих: состояние здоровья сегодня, 19.02.2021, последние новости об актрисе на 19 февраля
Новости // 19-02-2021, 11:01
Алиса Фрейндлих сегодня, 07.02.2021: последние новости о состоянии здоровья, как себя чувствует актриса сейчас, 7 февраля
Новости // 7-02-2021, 08:08
Категории / Новости
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
Категории / Новости
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Категории / Новости
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия