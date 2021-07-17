Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021

В минувшую среду стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского. У звезды кинематографа обнаружили коронавирус. По словам супруги актера, худрука театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, сегодня его жизни ничто не угрожает.
Михаил Боярский: состояние здоровья на сегодня, 17 июля
Жена главного мушкетера страны отметила, что температуру тела удалось стабилизировать. Однако прочие симптомы COVID-19 у Михаила Сергеевича все же остались.
«Он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия: вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», - поведала жена именитого артиста, слова которой приводит "КП".
Супруга Боярского уточнила, что пока о выписке из больницы речи не идет. Впрочем, она надеется, что произойдет это в ближайшие дни. Из чего можно сделать вывод, что у звездного пациента наметилась положительная динамика.
Между тем, заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло в беседе с 78.ru рассказала о состоянии Михаила Боярского, который попал в больницу с коронавирусом. Она заявила, что сейчас артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.
По словам Попондопуло, пару дней назад Боярский прошел обследование и сдал все необходимые анализы. Все его результаты оказались в порядке, однако о дате выписки артиста пока информации нет.
Также уточняется, что болезнь у Боярского протекает в легкой форме, так как в свое время он поставил прививку от коронавируса.