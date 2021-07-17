Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021

В минувшую среду стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского. У звезды кинематографа обнаружили коронавирус. По словам супруги актера, худрука театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, сегодня его жизни ничто не угрожает.Жена главного мушкетера страны отметила, что температуру тела удалось стабилизировать. Однако прочие симптомы COVID-19 у Михаила Сергеевича все же остались.«Он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия: вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», - поведала жена именитого артиста, слова которой приводит "КП".Супруга Боярского уточнила, что пока о выписке из больницы речи не идет. Впрочем, она надеется, что произойдет это в ближайшие дни. Из чего можно сделать вывод, что у звездного пациента наметилась положительная динамика.Между тем, заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло в беседе с 78.ru рассказала о состоянии Михаила Боярского, который попал в больницу с коронавирусом. Она заявила, что сейчас артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.По словам Попондопуло, пару дней назад Боярский прошел обследование и сдал все необходимые анализы. Все его результаты оказались в порядке, однако о дате выписки артиста пока информации нет.Также уточняется, что болезнь у Боярского протекает в легкой форме, так как в свое время он поставил прививку от коронавируса.