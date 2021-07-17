Сегодня
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду
Дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, где сейчас находится стрелок из Казани, последние новости сегодня 2021
Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости
Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021
Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля
Как направить заявления на выплату на школьников в пенсионный фонд с 15 июля 2021 по 10 тысяч рублей, какие документы нужны
Анастасия Заворотнюк сегодня 2021 последние новости на 5 июля, что с ней происходит, состояние здоровья 05.07.2021
Указ Путина о единовременной выплате семьям, имеющим детей
Ильназ Галявиев новости сегодня о казанском стрелке 5 июля 2021, где сейчас Галявиев находится и что с ним
Когда полеты возобновятся в Египет: открытие чартеров в Хургаду, новости для туристов
Михаил Ефремов сегодня 5 июля 2021: последние новости, где находится, что нового известно на 05.07.2021
Певица Максим последние новости сегодня 05.07.2021, состояние здоровья на 5 июля
Что будет если не сдать дополнительный экзамен ЕГЭ 2021: сроки пересдачи
Как состояние здоровья певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021
Суд над Эдвардом Билом, когда состоится: последние новости про дело о ДТП
Правила въезда в Черногорию для россиян, когда откроют: какие действуют летом 2021, последние новости
Чартеры в Шарм-эль-Шейх когда полетят из России
Все новости
Категории / Новости

Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021

17-07-2021, 09:58

Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021
В минувшую среду стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского. У звезды кинематографа обнаружили коронавирус. По словам супруги актера, худрука театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан, сегодня его жизни ничто не угрожает.

Михаил Боярский: состояние здоровья на сегодня, 17 июля

Жена главного мушкетера страны отметила, что температуру тела удалось стабилизировать. Однако прочие симптомы COVID-19 у Михаила Сергеевича все же остались.

«Он еще не совсем выздоровел. По поводу самочувствия: вы сами понимаете, он болеет, коронавирусом. Я думаю, приятного здесь мало», - поведала жена именитого артиста, слова которой приводит "КП".




Супруга Боярского уточнила, что пока о выписке из больницы речи не идет. Впрочем, она надеется, что произойдет это в ближайшие дни. Из чего можно сделать вывод, что у звездного пациента наметилась положительная динамика.

Между тем, заведующая труппой театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло в беседе с 78.ru рассказала о состоянии Михаила Боярского, который попал в больницу с коронавирусом. Она заявила, что сейчас артист находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

По словам Попондопуло, пару дней назад Боярский прошел обследование и сдал все необходимые анализы. Все его результаты оказались в порядке, однако о дате выписки артиста пока информации нет.

Также уточняется, что болезнь у Боярского протекает в легкой форме, так как в свое время он поставил прививку от коронавируса.

Также по теме
Алису Фрейндлих готовят к выписке из больницы
Новости // 1-02-2021, 06:43
Михаил Ефремов сегодня, 13.02.2021: последние новости, где актер отбывает наказание
Новости // 13-02-2021, 07:10
Умер Василий Лановой: причина смерти актера, что случилось
Новости // 30-01-2021, 09:19
Алиса Фрейндлих сегодня, 10.02.2021: новости о самочувствии, состояние здоровья актрисы сегодня, 10 февраля 2021
Новости // 10-02-2021, 07:21
Алиса Фрейндлих сегодня, 13.02.2021: последние новости о состоянии здоровья сейчас, 13 февраля
Новости // 13-02-2021, 07:10
Алиса Фрейндлих: последние новости сегодня, 12.02.2021, как состояние здоровья известной актрисы сейчас, 12 февраля
Новости // 12-02-2021, 06:56
Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал данные о разводе актера с женой
Новости // 1-02-2021, 06:43
Михаил Ефремов сегодня, 23.02.2021: последние новости, где отбывает наказание сейчас, 23 февраля
Новости // 23-02-2021, 06:38
Категории / Новости
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
Категории / Новости
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Категории / Новости
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия