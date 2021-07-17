Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля

Знаменитый актер Александр Дьяченко попал в одну больниц Санкт-Петербурга с коронавирусом, с каждым днем ему становится хуже, даже начался цитокиновый шторм. Сам Александр рассказывает, что ему стало нехорошо ещё в середине июня, а сейчас у него такие симптомом, как слабость, сонливость, кашель и озноб.Свежие новости указывают на то, что 56-летний актер Александр Дьяченко - звезда фильма "Брат-2" и сериалов "Баязет" и "Мажор" - находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге с коронавирусом.Актер Александр Дьяченко рассказал, как проходит лечение от коронавируса в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Заболевание у артиста дошло до тяжелой формы, но самое страшное уже позади.Дьяченко рассказал, что спустя десять дней в больнице ему стало лучше. Но при этом показал капельницу с большим количеством лекарств, которыми его все еще лечат от ковида.Пользователи сети, тем временем, не перестают переживать за артиста, желая скорейшего выздоровления. В один голос комментаторы выражают уверенность, что Дьяченко справится с коварным заболеванием, ведь он - сильный человек.Напомним, Александр Дьяченко сыграл в культовом фильме "Брат-2" Алексея Балабанова двух братьев, одного из которых убивают, а другой живет в Америке и играет в хоккей. Актер живет и работает в Санкт-Петербурге и лечится в Мариинской больнице.