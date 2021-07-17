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Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля

17-07-2021, 09:58

Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля
Знаменитый актер Александр Дьяченко попал в одну больниц Санкт-Петербурга с коронавирусом, с каждым днем ему становится хуже, даже начался цитокиновый шторм. Сам Александр рассказывает, что ему стало нехорошо ещё в середине июня, а сейчас у него такие симптомом, как слабость, сонливость, кашель и озноб.

Состояние Александра Дьяченко

Свежие новости указывают на то, что 56-летний актер Александр Дьяченко - звезда фильма "Брат-2" и сериалов "Баязет" и "Мажор" - находится в тяжелом состоянии в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге с коронавирусом.

Актер Александр Дьяченко рассказал, как проходит лечение от коронавируса в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Заболевание у артиста дошло до тяжелой формы, но самое страшное уже позади.




Дьяченко рассказал, что спустя десять дней в больнице ему стало лучше. Но при этом показал капельницу с большим количеством лекарств, которыми его все еще лечат от ковида.

Пользователи сети, тем временем, не перестают переживать за артиста, желая скорейшего выздоровления. В один голос комментаторы выражают уверенность, что Дьяченко справится с коварным заболеванием, ведь он - сильный человек.

Напомним, Александр Дьяченко сыграл в культовом фильме "Брат-2" Алексея Балабанова двух братьев, одного из которых убивают, а другой живет в Америке и играет в хоккей. Актер живет и работает в Санкт-Петербурге и лечится в Мариинской больнице.

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