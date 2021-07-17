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Как направить заявления на выплату на школьников в пенсионный фонд с 15 июля 2021 по 10 тысяч рублей, какие документы нужны

17-07-2021, 09:58

Как направить заявления на выплату на школьников в пенсионный фонд с 15 июля 2021 по 10 тысяч рублей, какие документы нужны
Выплаты на детей школьного возраста для подготовки к началу учебного года будут безналичными, деньги зачислят на карты любой платежной системы, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

На какую карту можно оформить выплату на школьников в размере 10000 рублей

В ведомстве отметили, что, так как данная выплата является единовременной, для получения финансовой поддержки от государства не нужно специально оформлять карту платежной системы МИР.




Получить средства можно, подав заявление на портале госуслуг. Обращения будут рассматриваться в течение пяти рабочих дней.

Какие документы нужны для заявления на выплату школьникам в ПФР

Выбрав вариант подачи заявления через ПФР, человеку необходимо лично прийти в любое отделение, которое находится неподалеку. Есть возможность воспользоваться порталом Госуслуг. Помимо заявления на выплату в размере 10 тысяч рублей, заявителю необходимо иметь такие документы:

Свидетельство о рождении ребенка;

Паспорт гражданина РФ;

Информация о СНИЛС родителя, подающего заявление;

Реквизиты банковского счета.

Если в семье несколько детей школьников, то материальная помощь полагается на каждого ребенка, при этом достаточно подать только одно заявление.

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