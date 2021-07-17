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В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов

17-07-2021, 09:59

В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Мэр Москвы Сергей Собянин перечислил причины, из-за которых в городе улучшилась ситуация с распространением коронавируса. Они также стали поводом для отмены системы QR-кодов. Изменения вступят в силу 19 июля.

Об этом он рассказал накануне в эфире телеканала «Россия-1». Собянин подчеркнул, что москвичи и сами начали ответственнее относиться к мерам санитарной защиты. С его слов, люди понимают, что происходит в городе и адекватно на это реагируют.

По информации мэра, в Москве за последний месяц сделали прививку более двух миллионов человек.

С 19 июля в столице вновь начнут работать ночные заведений общепита, разрешат мероприятия в клубах и на дискотеках, откроют детские игровые комнаты и фуд-корты.

В Подмосковье с понедельника посещение по QR-кодам заведений общепита будет носить рекомендательный характер.

Сказать, что ситуация с распространением коронавируса в Москве резко ухудшилась за последние дни нельзя, она медленно стабилизируется уже четвертую неделю. 16 июля в городе выявлено 5 382 новых случая COVID-19. Примерно такие же показатели, по данным оперштаба, были и неделю назад, 8 июля - 5 040 заболевших.

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