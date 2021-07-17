Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы

Партия "Единая Россия" попросит правительство РФ рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов.По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, ситуация с работающими инвалидами должна рассматриваться особо тщательно. Они получают небольшой заработок, поэтому пенсии для них имеют большое значение. Поскольку эти выплаты не индексируются, то инвалиды лишаются стимула к работе. По мнению Исаева, это прямо противоречит всей политике, которую проводит государство.В этом контексте нужно вспомнить о том, что в начале июня председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Он напомнил, что глава государства давал такое поручение, но оно до сих пор не реализовано.Между тем, со следующего месяца в России повысят пенсии работающим пенсионерам и накопительные пенсии, а также изменят правила начисления некоторых видов пособий.Сумма прибавки к пенсии работающим пенсионерам зависит от заработной платы пенсионера.«Чем больше доход, тем больше она будет. Перерасчет происходит за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется за год с учетом отчислений страховых взносов в ПФР», - пояснила юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.По ее словам, никаких заявлений подавать не нужно, поскольку ПФР все делает самостоятельно.