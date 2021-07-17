Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду

На сегодняшний день можно говорить о том, что долгожданное открытие Египта для туристов из России смещается. Контролирующие ведомства, которые должны дать отмашку, и, в частности, Роспотребнадзор, решили, что направлению необходима еще одна проверка.На этот раз специалисты должны проверить коронавирусную безопасность. Примечательно, что несколько недель назад инспекция проверяла антитеррористическую безопасность аэропортов. Тем временем, российские туристы все чаще и чаще пытаются понять, когда наконец-то возобновятся чартерные рейсы в Египет.Решение о проведении еще одной проверки приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая переговорила с представителями Египта. На официальном портале Роспотребнадзора опубликовано сообщение, в котором сказано, что основной темой переговоров стала «эпидемиологическая ситуация» по коронавирусу на территории Египта.Российские граждане думали, что вопрос решен, и на территорию Египта можно будет летать уже с июля 2021 года. Радость россиян обусловлена тем, что глава Российской Федерации Владимир Путин снял запрет на чартерные полеты, который держался с 2015 года. Известно, что чартеры были запрещены из-за падения авиалайнера. Тогда эта катастрофа стала одной из самых крупных в истории Египта и Российской Федерации, на борту воздушного судна находились 200 человек, которые летели в Санкт-Петербург.Между тем, у путешественников, которые в течение двух недель до прибытия на территорию Египта находились в одной из стран с высоким распространением мутировавших штаммов COVID-19, будут проверять сертификаты о вакцинации. В Министерстве здравоохранения Египта отметили, что документы должны быть выданы сертифицированными лабораториями и иметь QR-код для проверки. Также этих туристов обяжут по прибытии в Египет пройти быстрое ПЦР-тестирование. Если результат теста на коронавирус будет положительным, туриста отправят в медицинское учреждение.У туристов, которые отправляются на территорию Египта из государств, не входящих в особый перечень, будут требовать сертификат прививок с QR-кодом. В этих правилах можно запутаться, но россиянам стоит запомнить главное:- При въезде обязательно нужно предоставить сертификат о вакцинации коронавирусом любой из вакцин, которая была одобрена египетским Минздравом (“Спутник V” входит в число одобренных препаратов);- Если отсутствует справка о вакцинации, требуется ПЦР-тест, сделанный не ранее семидесяти двух часов с момента вылета;- Медицинская страховка потребуется в том случае, если будут проблемы из-за коронавируса.Россияне, которые запомнили эти правила и приняли их к сведению, смогут чувствовать себя в Египте как дома, ничего сложного в этом нет, поясняют специалисты туристической отрасли.