Сегодня
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду
Дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, где сейчас находится стрелок из Казани, последние новости сегодня 2021
Певица Максим сегодня как себя чувствует, состояние Максим на сегодняшний день 17.07.2021, последние новости
Что случилось с Михаилом Боярским, последние новости, состояние Боярского сегодня 17.07.2021
Александр Дьяченко состояние здоровья актера на сегодня 17.07.2021, что случилось, последние новости 17 июля
Как направить заявления на выплату на школьников в пенсионный фонд с 15 июля 2021 по 10 тысяч рублей, какие документы нужны
Анастасия Заворотнюк сегодня 2021 последние новости на 5 июля, что с ней происходит, состояние здоровья 05.07.2021
Указ Путина о единовременной выплате семьям, имеющим детей
Ильназ Галявиев новости сегодня о казанском стрелке 5 июля 2021, где сейчас Галявиев находится и что с ним
Когда полеты возобновятся в Египет: открытие чартеров в Хургаду, новости для туристов
Михаил Ефремов сегодня 5 июля 2021: последние новости, где находится, что нового известно на 05.07.2021
Певица Максим последние новости сегодня 05.07.2021, состояние здоровья на 5 июля
Что будет если не сдать дополнительный экзамен ЕГЭ 2021: сроки пересдачи
Как состояние здоровья певицы МакSим на сегодня, 05.07.2021
Суд над Эдвардом Билом, когда состоится: последние новости про дело о ДТП
Правила въезда в Черногорию для россиян, когда откроют: какие действуют летом 2021, последние новости
Чартеры в Шарм-эль-Шейх когда полетят из России
Все новости
Категории / Новости

Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду

17-07-2021, 09:59

Когда из России полетят чартеры в Египет последние новости для туристов на сегодня 17.07.2021 о полетах в Хургаду
На сегодняшний день можно говорить о том, что долгожданное открытие Египта для туристов из России смещается. Контролирующие ведомства, которые должны дать отмашку, и, в частности, Роспотребнадзор, решили, что направлению необходима еще одна проверка.

Откроют ли Египет для туристов из России в июле 2021 года

На этот раз специалисты должны проверить коронавирусную безопасность. Примечательно, что несколько недель назад инспекция проверяла антитеррористическую безопасность аэропортов. Тем временем, российские туристы все чаще и чаще пытаются понять, когда наконец-то возобновятся чартерные рейсы в Египет.




Решение о проведении еще одной проверки приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая переговорила с представителями Египта. На официальном портале Роспотребнадзора опубликовано сообщение, в котором сказано, что основной темой переговоров стала «эпидемиологическая ситуация» по коронавирусу на территории Египта.

Российские граждане думали, что вопрос решен, и на территорию Египта можно будет летать уже с июля 2021 года. Радость россиян обусловлена тем, что глава Российской Федерации Владимир Путин снял запрет на чартерные полеты, который держался с 2015 года. Известно, что чартеры были запрещены из-за падения авиалайнера. Тогда эта катастрофа стала одной из самых крупных в истории Египта и Российской Федерации, на борту воздушного судна находились 200 человек, которые летели в Санкт-Петербург.

Между тем, у путешественников, которые в течение двух недель до прибытия на территорию Египта находились в одной из стран с высоким распространением мутировавших штаммов COVID-19, будут проверять сертификаты о вакцинации. В Министерстве здравоохранения Египта отметили, что документы должны быть выданы сертифицированными лабораториями и иметь QR-код для проверки. Также этих туристов обяжут по прибытии в Египет пройти быстрое ПЦР-тестирование. Если результат теста на коронавирус будет положительным, туриста отправят в медицинское учреждение.

У туристов, которые отправляются на территорию Египта из государств, не входящих в особый перечень, будут требовать сертификат прививок с QR-кодом. В этих правилах можно запутаться, но россиянам стоит запомнить главное:

- При въезде обязательно нужно предоставить сертификат о вакцинации коронавирусом любой из вакцин, которая была одобрена египетским Минздравом (“Спутник V” входит в число одобренных препаратов);

- Если отсутствует справка о вакцинации, требуется ПЦР-тест, сделанный не ранее семидесяти двух часов с момента вылета;

- Медицинская страховка потребуется в том случае, если будут проблемы из-за коронавируса.

Россияне, которые запомнили эти правила и приняли их к сведению, смогут чувствовать себя в Египте как дома, ничего сложного в этом нет, поясняют специалисты туристической отрасли.

Также по теме
Когда полеты возобновятся в Египет: открытие чартеров в Хургаду, новости для туристов
Новости // 5-07-2021, 11:41
Египет когда откроют для российских туристов, последние новости на сегодня, 09.06.2021
Новости // 9-06-2021, 08:13
Египет сегодня, 30.05.2021, последние новости для туристов, когда возобновятся полеты из России
Новости // 30-05-2021, 08:27
Египет сегодня, 27.05.2021, последние новости о полетах, когда откроют границы Египта для российских туристов
Новости // 27-05-2021, 06:47
Египет сегодня, 01.06.2021, последние новости для туристов, когда откроют курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады в 2021 году
Новости // 1-06-2021, 07:51
Египет, последние новости сегодня для туристов из России, 03.06.2021, когда откроют Шарм-эль-Шейх и Хургаду
Новости // 3-06-2021, 15:56
Когда откроют Египет, последние новости сегодня, 31.05.2021, о возобновлении полетов
Новости // 1-06-2021, 07:59
Когда откроют Египет для туристов из России: возобновление полетов на курорты, новости
Новости // 23-02-2021, 06:38
Категории / Новости
Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
Категории / Новости
В Москве отменили QR-коды для ресторанов и кафе, с какого числа, причина отмены куар-кодов
Категории / Новости
Когда решится вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам, последние новости из Госдумы
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия