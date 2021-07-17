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Дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, где сейчас находится стрелок из Казани, последние новости сегодня 2021

17-07-2021, 09:59

Дело казанского стрелка Ильназа Галявиева, где сейчас находится стрелок из Казани, последние новости сегодня 2021
Буквально накануне комиссия по делам несовершеннолетних Советского района Казани прекратила административное дело первоклассника, которого обвиняли в пособничестве казанскому стрелку. Информация об этом появилась в одном из пабликов.

Напомним, администрация школы приписывала ученику пособничество в нападении на гимназию №175, которое произошло 11 мая. Аргументы - фото с палкой у места трагедии и нарисованный в тетради пистолет. Администрация лицея №187 требовала лишить маму опасного первоклассника родительских прав.

Теперь мама мальчика передала материал в Следком для возбуждения дела о клевете и заведомо ложному доносу.

Трагедия в Казани продолжает широко обсуждать в российском обществе. Многие пытаются понять, какое наказание грозит молодому убийце Ильназу Галявиеву. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Массовое убийство".

Какое наказание грозит казанскому стрелку

"Здесь речь идет об отягчающих обстоятельствах, его действия подпадают под пункты "а" и "в" - во-первых, это убийство двух и более лиц, а во-вторых, это убийство малолетних, находящихся в беспомощном состоянии. В этом случае, учитывая общественную опасность, Галявиев может отправиться за решетку на срок до 20 лет, либо приговорен к пожизненному лишению свободы. Вполне возможно, что его действия будут переквалифицированы на статью 205 - "Терроризм". Там максимальная санкция - до 20 лет, и также пожизненное лишение свободы. Наверняка, многие хотели бы для него смертной казни, но на нее действует мораторий, и вряд ли он будет отменен. Хотя, несомненно, это станет еще одним поводом для начала общественных процессов по этому вопросу", - поведал эксперт, который проанализировал случившееся преступление.




После трагедии пользователи соцсетей по-разному реагировали на произошедшее. Пока одни требовали жестокого наказания, другие восхищались 19-летним Галявиевым. У него даже появились поклонники. Была создана группа. Сопереживающие казанскому стрелку приложили свою руку к назначению нового адвоката.

Теперь Ильназа Галявиева защищает в суде Алексей Васильев. Для нового адвоката собрали 300 тысяч. На самом деле услуги правозащитника оплатили не родственники, а его поклонники. 11 девушек, жительницы России, Казахстана и Украины, собрали пожертвования. Именно они создали группу, а затем призвали пользователей помочь добиться честного правосудия.

19-летний молодой человек обвиняется в массовом убийстве по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. 11 мая 2021 года он пришел в гимназию №175 Казани, где раньше учился, с оружием в руках. В гимназии он взорвал самодельное взрывное устройство, а также убил из дробовика девять человек - двух учительниц и семерых детей. Еще 23 человека пострадали.

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