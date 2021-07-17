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Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021

17-07-2021, 09:59

Жесткая посадка самолета под Томском, что случилось, причины, последние новости сегодня 17.07.2021
Журналисты выяснили подробности об экстренной посадки самолета Ан-28 в лесу под Томском. Накануне сообщалось о том, что рейс Ан-28, на борту которого находили 19 пассажиров, включая двоих детей, выполнял рейс Кедрово–Томск, после подачи сигнала бедствия пропал с радаров.

Как выяснилось позже, самолет совершил жесткую посадку. Все остались живы, однако некоторые пассажиры и члены экипажа получили разного рода травмы, но все они были не серьезными. Их жизни ничего не угрожает.

По данным НТВ, самолет удалось посадить первому пилоту Анатолию Прыткову и второму пилоту Фаруху Хасанова.

Согласно предварительным данным, на экстренную посадку командир борта пошел из-за отказа двигателя.




Эту информацию в разговоре с ТАСС подтвердил один из пилотов. Однако он не стал утверждать, что это является основной причиной происшедшего, оставив делать выводу комиссии по расследованию.

В свою очередь, эксперт летчик-испытатель Анатолий Кнышов отметил, что у пилотов не было времени для выбора более удачного места для посадки.

Согласно имеющимся данным, борт резко потерял высоту и с менее чем с 1,5 тысяч метров, поэтому у пилотов на принятие решения было не более двух минут, а значит пришлось садить самолет “куда придется”.

Кнышев призвал Авиакомпанию “Сила”, которой принадлежал самолет, выразить благодарность пилотам за проявленное мастерство.

Управляли самолетом 32-летний Фарух Хасанов и 56-летний Анатолий Прытков. У Анатолия Прыткова, по предварительным данным, перелом ноги. Остальные, находившиеся на борту, серьезных травм не получили.

В причинах неисправности теперь предстоит разбираться правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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